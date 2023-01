Volleyballerinnen aus Mauerstetten gehen beim TSV Eiselfing leer aus

Die erste Mannschaft des SV Mauerstetten hält beim Spitzenreiter der Bayernliga zunächst gut mit. Doch am Ende reicht es nicht. Der Grund ist offensichtlich.

31.01.2023 | Stand: 12:00 Uhr

Nichts zu holen gab es für die Volleyball Damen 1 des SV Mauerstetten beim Spitzenreiter der Bayernliga, dem TSV Eiselfing. Mit 3:1 (25:15, 25:20, 21:25 und 25:9) behielten die Damen aus dem Landkreis Rosenheim die Oberhand.

Zu viele Ausfälle schwächen das Team

Nachdem Lara Schmid, Ina Wahmhoff und Caja Karpf wie berichtet nicht mitfahren konnten, verletzte sich auch noch Eva Kleiner im Abschlusstraining am Freitagabend. Da auch die zweite Damenmannschaft ein Punktspiel absolvieren musste, blieben Trainer Jürgen Malter lediglich acht Spielerinnen. So musste Nadine Birk, sonst Libera, auf der ungewohnten Position der Außenangreiferin spielen und Mittelblockerin Sandra Gärtner phasenweise ebenfalls über Außen angreifen.

Ungewohnte Positionen

Zusätzlich musste Lea Weh abwechselnd über die Mitte oder über die Diagonale angreifen. Trotz der ungewohnten Aufstellung war das Team motiviert und konnte gut dagegenhalten, so Zuspielerin Nelly Hatzenbühler: „Wir haben stark aufgespielt, aber gegen den erfahrenen Gegner mit hervorragenden Aufschlägen hat es leider nicht gereicht.“

TSV Eiselfing hatte seine Gäste im Griff

Von Anfang an hatte der TSV Eiselfing seine Gäste im Griff und der SVM hatte Schwierigkeiten, in das Spiel zu finden. Die jungen Damen aus dem Allgäu hatten zunächst Mühe, sich an die neue und ungewohnte Aufstellung anzupassen und mussten nach den 1:6- und 7:14-Rückständen diesen Satz abgeben. Das klappte im zweiten Satz wesentlich besser und der SVM führte sogar mit 15:8, die Führung hielt bis zum 20:19. Doch mit der starken Außenangreiferin Mavie Hasenöhrl und einer ebenso guten Mittelblockerin entschied der Spitzenreiter diesen Satz mit 25:21 für sich. Den dritten Satz begann das Heimteam mit einer Aufschlagserie bis zum 10:6. Doch der SVM konnte mit viel Kampfkraft zum 11:11 ausgleichen, sich sogar eine 20:17- und 21:20-Führung verschaffen. Diese Führung baute der SVM noch aus und holte sich 25:21 den dritten Satz.

Serie sichert Gastgeberinnen den Sieg

Der vierte Satz begann ausgeglichen. Mt einer weitere Aufschlagserie mit sieben Punkten von Hasenöhrl zog der TSV auf 12:7 davon. Nach einer weiteren Aufschlagserie mit zehn Punkten der Mittelblockerin Karin Krieger sicherte sich der TSV Eiselfing drei weitere Punkte und bleibt damit an der Tabellenspitze.

Der SVM dagegen befindet sich mit weiterhin 18 Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz und muss in den verbleibenden fünf Spielen dringend punkten. Denn der auf dem ersten Abstiegsplatz stehende TSV Burgberg sowie der FSV Marktoffingen haben bei noch acht ausstehenden Spielen bereits 14 und 13 Punkte. Bei drei Festabsteigern wird das Saisonende spannend.