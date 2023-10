"Blutleerer" ESVK-Auftritt in Regensburg: "Passiert manchmal"

Mit 1:4 unterlagen die Buron Joker am Sonntag bei den Eisbären Regensburg. Wie Cheftrainer Marko Raita die 60 Spielminuten einordnet...

16.10.2023 | Stand: 12:30 Uhr

Hat man den Trainern der DEL2-Vereine aus Kaufbeuren und Regensburg am Sonntag nach deren Aufeinandertreffen, das die Oberpfälzer mit 4:1 für sich entschieden, zugehört, dann konnte man glauben, im Eishockey geht es mehr ums Werfen als ums Schießen. "Wenn wir alles reinschmeißen, dann haben wir eine Chance", erklärte etwa Regensburgs Coach Max Kaltenhauser seinen Gameplan gegen die Allgäuer, die seiner Ansicht nach eine der best-strukturierten Mannschaften der Liga seien. Kaufbeuren aber hatte allenfalls in der Anfangsphase etwas zum Schmeißen, danach war es ein müder Auftritt vor knapp 3000 Fans in der Oberpfalz.

