23-Jähriger bei Schlägerei auf Festival in Kaufbeuren schwer verletzt

Eigentlich wollte er nur schlichten: Bei einer Schlägerei auf dem "Night Crawl Festival" in Kaufbeuren wird ein 23-Jähriger schwer verletzt.

30.04.2023 | Stand: 12:09 Uhr

Bei einer Schlägerei auf dem "Night Crawl Festival" in Kaufbeuren wurde ein 23-Jähriger am Samstagabend schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilt, mischte sich der 23-Jährige in die Streitereien von zwei anderen Männern ein und wollte schlichten. Dabei bekam er jedoch selbst einen Schlag ins Gesicht.

Der Täter und sein Kontrahent flüchteten anschließend. Der 23-Jährige erlitt eine schwere Verletzung im Gesicht und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Kaufbeuren bittet unter der Telefonnummer 08341/9330 um Zeugenhinweise.

