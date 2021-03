Niklas Stechele glaubt weiter an seine Olympia-Chance

Nach dem Aus beim Qualifikationsturnier in Budapest tankt der Westendorfer Niklas Stechele neue Kraft. Eine Chance auf Olympia bleibt ihm noch.

Bei der europäischen Olympia-Qualifikation in Budapest ist der einzige bayerische Vertreter in der Freistil-Konkurrenz vorzeitig ausgeschieden. Niklas Stechele vom TSV Westendorf, den Bundestrainer Jürgen Scheibe für Horst Lehr nachnominierte, verlor seinen einzigen Kampf im Limit bis 57 Kilo gegen den Aserbaidschaner Islam Bazarganov mit 0:5-Wertungspunkten.

Niklas Stechele geht angeschlagen in das Turnier

Stechele ging gehandicapt auf die Matte, weil er sich bei einem internationalen Turnier in Kiew vor einigen Wochen das Innenband im rechten Knie anriss. Dennoch verkaufte sich der 21-Jährige teuer. Gegen den erfahrenen Bazarganov, der sich 2015 den Europameistertitel sicherte, lag Stechele zur Pause mit 0:2 zurück.

Auch im zweiten Durchgang versteckte sich der Westendorfer nicht. Durch eine Passivitätsanzeige stand es zwischenzeitlich 0:3. Mit einer weiteren Aktion führte der Aserbaidschaner dann mit 5:0 und setzte sich letztlich durch. „Natürlich hätte ich gerne gepunktet“, sagt Stechele, der dennoch eine positive Bilanz nach seiner ersten Olympia-Quali zieht. Sein Gegner sei einfach einen Tick besser gewesen.

"Bundestrainer Jürgen Scheibe: "Für Niklas war das eine wichtige Erfahrung"

Das Wichtigste: Das Knie hält weiter, obwohl sich der 21-Jährige im Kampf etwas unwohl fühlte. Bundestrainer Jürgen Scheibe attestiert Stechele trotz der Niederlage einen guten Auftritt. „Niki ist auf dem richtigen Weg. Für ihn war die Teilnahme in Budapest eine wichtige Erfahrung in seiner noch jungen Ringerkarriere.“ Nun wisse Stechele, wie groß nun die Anspannung bei so einem sportlichen Event sei, wenn es um Olympia-Tickets gehe. „Ich denke, das bringt ihn weiter. Er hat noch so viel vor sich“, sagte Scheibe.

Für Niklas Stechele war es trotz des verlorenen Kampfes ein „großartiges Erlebnis“ in der ungarischen Hauptstadt. Obwohl keine Zuschauer zugelassen waren – wie schon beim World-Cup in Serbien Mitte Dezember und bei den jüngsten internationalen Auftritten – genoss der Ostallgäuer das Ambiente. Doch abseits der Matte waren die Vorschriften und Regeln sehr streng. „Bevor wir überhaupt die Halle betreten durften, mussten wir einen Schnelltest und einen PCR-Test über uns ergehen lassen“, erzählte Stechele.

Strenge Corona-Regeln beim Olympia-Qualifikationsturnier in Budapest

Auch die Betreuer, Trainer und Funktionäre wurden getestet. Folglich durften sich alle akkreditierten Teilnehmer nur in einer sogenannten Blase aufgehalten. Glücklicherweise war das Hotel von der Arena nur zwei Minuten zu Fuß entfernt. Die UWW (United World Wrestling) machte darauf aufmerksam: Wer sich nicht daran hält, wird vom Turnier ausgeschlossen.

Aufgrund der aktuellen Situation wird beim zweiten großen Turnier Anfang Sofia das gleiche Prozedere erwartet. Bundestrainer Jürgen Scheibe wird aller Voraussicht nach wieder Niklas Stechele für das Ausscheidungsturnier in Bulgarien nominieren. Bis dahin gönnt sich der Westendorfer eine kurze Verschnaufpause, ehe es dann wieder mit Lehrgängen und Trainingsmaßnahmen weitergeht.