Noch dieses Jahr Baubeginn für neues Polizeigebäude in Kaufbeuren

Heuer sollen die Bauarbeiten für das neue Polizeigebäude beginnen. Warum der Kaufbeurer Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl vom "point of no return" spricht.

05.04.2022 | Stand: 19:15 Uhr

Der Baubeginn am neuen Polizeigebäude in Kaufbeuren soll im Herbst dieses Jahres sein. Ein Gespräch zwischen dem Kaufbeurer Landtagsabgeordneten Bernhard Pohl (FW) und der Leiterin des federführenden Staatlichen Bauamts Kempten, Cornelia Bodenstab, ergab, dass die Projektunterlagen noch in diesem Quartal dem Haushaltsausschuss in München vorgelegt werden. Auf dieser Grundlage werden die Bauleistungen ausgeschrieben. Die Beschlussfassung im Haushaltsausschuss markiert laut Pohl den Startschuss für die Ausführungsphase. Dies sei der „point of no return“, also der Zeitpunkt, an dem es kein Zurück mehr gebe. Voraussichtlich 2025 kann die Kaufbeurer Polizei - die auch für das Günztal rund um Obergünzburg im mittleren Ostallgäu zuständig ist – ihr neues Domizil beziehen.