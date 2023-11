Noch hängen die Trauben zu hoch - dritte Niederlage für den TVN

Aufsteiger TV Neugablonz verliert sein drittes Spiel in der Faustball-Bundesliga. Immerhin gelingen zwei Satzgewinne - und das mit nur fünf Spielern.

14.11.2023 | Stand: 16:00 Uhr

Wieder kein Sieg: Auch im dritten Saisonspiel der Faustball-Bundesliga hat der TV Neugablonz verloren. Der Aufsteiger kassierte beim Urgestein der Liga, dem TV Schweinfurt-Oberndorf, eine 2:5-Niederlage. „Durch den kurzfristigen Ausfall von Andreas Schneeweis mussten wir ohne Auswechselspieler die Reise zu unserem ersten Auswärtsspiel antreten. Trotzdem starteten wir gut und konnten den ersten Satz sogar gewinnen“, berichtet TVN-Kapitän Magnus Elstner.

Quintett gegen vierfachen Weltmeister

Sandro Bürger, Kapitän Magnus Elstner, Michael Friedrich, Jakob Mehr und Luca Padula mussten also ohne Pause die Partie durchspielen. Und die großgewachsenen Angreifer mit einem der weltbesten Zuspieler, dem vierfachen Weltmeister Fabian Sagstetter, waren im Laufe der Partie für das übrig gebliebene Quintett aus Neugablonz zu stark. „Schweinfurt um seine Routiniers zeigte uns ein immer besseres Spiel, bei dem konsequent alle Chancen genutzt wurden“, erklärt Elstner.

Nächste Woche wegweisendes Spiel

Dennoch war die Sache keineswegs einseitig: „Wir konnten über die meiste Zeit gut mithalten und nach dem zwischenzeitlichen 1:3 einen Satz zum 2:3 gewinnen“, berichtet der Kapitän weiter. Aber letztlich setzte sich die Routine durch: „Im Anschluss folgte ein enger Schlagabtausch, bei dem uns am Ende leider die letzte Konsequenz gefehlt hat. Nach knapp zwei Stunden war der Endstand 5:2 in Sätzen für Schweinfurt-Oberndorf.“ Die Unterfranken holten damit ihre ersten Punkte. Dagegen sind die beiden Aufsteiger, der TVN, der zuvor gegen die Schwergewichte Vaihingen und Pfungstadt verloren hatte, und der TV 1865 Waibstadt, noch punktlos in der Liga und am Tabellenende – und treffen nächstes Wochenende in Neugablonz aufeinander.

Lichtblick U16 Mädels

Für den TV Neugablonz waren außerdem die Zweite und die Ditte Mannschaft im Einsatz – und der war dieses Mal vergeblich. Denn der TVN II verlor zwei Spiele – zunächst gegen TG Landshut 1:3 und danach gegen SV Tannheim 0:3. Für die Dritte des TVN kam es noch dicker, denn sie verlor gleich vier Mal: SV Ammendingen II 0:2, PSV Donauwörth 1:2, SV Ammendingen II 0:2, PSV Donauwörth 0:2. Positives gab es aber auch: „Unsere U16 Mädels sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet und haben damit dafür gesorgt, dass der TVN nicht komplett ohne Punkte aus dem Wochenende kommt“, erzählt Elstner. Die TVN-Mannschaft spielte gegen den SV Ammendingen 2:0, den SV Tannheim 0:2 und den SV Erolzheim 2:0.

Ein Trio in der Bezirksauswahl

Obendrein gab es für drei Athleten des TVN ein weiteres Erfolgserlebnis, berichtet Elstner: „Herauszuheben sind Dilara Kilic, Laura Padula und Pascal Krader, welche für die Auswahlmannschaften des Bezirks Schwaben angetreten sind und beim bayrischen Bezirksvergleich mit ihrem Team jeweils auf dem vierten Platz gelandet sind.“