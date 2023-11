Norma in Neugablonz zieht um, Café Dolce in der Altstadt eröffnet

19.11.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Die Azubis waren bis Freitag fleißig und haben alle Regale eingeräumt, am Montag öffnet die neue Norma-Filiale in der Sudetenstraße in Neugablonz. Die bestehende Filiale in der Wiesenstraße wird geschlossen und hat am Samstag zum letzen Mal geöffnet. Am Sortiment ändere sich nichts, die neuen zentral gelegenen Räumlichkeiten böten aber deutlich mehr Platz. Die Verkaufsfläche wurde von etwa 600 Quadratmeter auf über 1000 Quadratmeter vergrößert. Das ermögliche breitere Gänge und ein freundlicheres Erscheinungsbild. Kostenlose Parkplätze stehen den Kunden vor dem Laden zur Verfügung.

Pizza und italienisches Flair in der Kaiser-Max-Straße

Ein Tagescafé mit italienischem Flair, in dem gefrühstückt, Kaffee getrunken und Kuchen gegessen werden kann, hat Valeria Terzoli in der Kaufbeurer Altstadt eröffnet. Im ehemaligen Café Geigers in der Kaiser-Max-Straße entstand das Café-Ristorante-Winebar Dolce. Seit Freitag ist geöffnet, die Betreiber bieten in den umgebauten Räumlichkeiten im Herzen Kaufbeurens auch Speisen wie Pizza, Pasta, Fisch und Fleisch an. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag, Montag ist Ruhetag.