Nummer 1 bleiben - Ringer des TSV im Meisterschaftskampf

Tabellenführer TSV Westendorf hat am Doppelkampftag in der Ringer-Oberliga nur einen Einsatz – als Favorit bei Burghausen II. Der Titelkampf wird eng.

02.12.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die Ringer des TSV Westendorf stehen vor ihrer letzten Auswärtsfahrt in dieser Saison. Der Ligaprimus der bayerischen Oberliga hat eine machbare Aufgabe vor der Brust, wenn er am Sonntag auswärts beim SV Wacker Burghausen II antreten muss. Für das Wochenende hat der Bayerische Ringer-Verband einen Doppelkampftag angesetzt. Doch die Ostallgäuer sind in der glücklichen Situation, dass sie am Samstag wettkampfrei sind.

Froh über keine Doppelbelastung

„Das spielt uns schon in die Karten, da wir keine Doppelbelastung haben“, sagt Griechisch-römisch-Cheftrainer Maximilian Goßner. Nach dem deutlichen Auswärtssieg am vergangenen Wochenende bei Schlusslicht Nürnberg Grizzlys wollen die Ostallgäuer Recken auch die nächste Hürde im Kampf um die Oberliga-Meisterschaft überwinden. Die Bundesligareserve des SVW ist seit drei Kampftagen sieglos – allerdings waren die Gegner allesamt Schwergewichte der Liga. Davor gelang ihnen eine Siegesserie gegen Hof (30:2), Unterföhring (18:12) und Nürnberg (19:14) – also die Leichtgewichte. Mit 9:17-Punkten führen die Ostbayern deshalb die zweite Hälfte der Tabelle an.

Erste Vorentscheidung bei den Verfolgern

Während sich Westendorf am Samstag entspannt zurücklehnen kann, stehen drei interessante Begegnungen auf dem Programm. Verfolger Oberölsbach kann mit einem Sieg über Unterföhring mit dem TSV gleichziehen. Ein Topduell steht in Geiselhöring an, wenn die Niederbayern auf den SC Anger treffen – verliert der SCA, ist er im Titelkampf draußen. Und Westendorfs Gegner Burghausen hat am Samstag die weite Fahrt ins oberfränkische Burgebrach vor der Brust. Damit ist auch zu erklären, dass der Kampf gegen den TSV am Sonntag erst um 19.30 Uhr angepfiffen wird. Auffallend ist, dass das Wacker-Team in den vorigen Kämpfen nie in Bestbesetzung, also mit zehn Mann, auf die Matte schritt.

Mit einem Sieg ist Westendorf dem Titel nahe

So oder so geht der TSV als Favorit auf die Matte. Schon im Hinkampf hatten die Ostbayern keinen Auftrag, weil der Ligaprimus konzentriert zu Werke gegangen und das Duell beim 23:8-Sieg dominiert hatte. Das leichtere Restprogramm in der höchsten Kampfklasse Bayerns hat ohne Zweifel Westendorf. Auch wenn es keine Ausrutscher von der Konkurrenz geben sollte, kann der TSV Westendorf eine Woche später die Meisterschaft perfekt machen.