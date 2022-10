Nun endlich: Schrader-Turnhalle in Kaufbeuren wird abgerissen

Eigentlich sollte die Schrader-Turnhalle in Kaufbeuren bereits vor Jahren abgerissen werden. Jetzt ist es so weit. Warum es so lang gedauert hat.

27.10.2022 | Stand: 05:45 Uhr

In vollem Gange sind die Abrissarbeiten in der Schrader-Turnhalle. Mit einem Bagger haben Arbeiter ein Loch in die Außenwand gebrochen, durch das dieser in die Sporthalle gelangt ist. Er steht jetzt da, wo Sportler jahrzehntelang gedribbelt und geturnt haben.

Der Abbruch der Schrader-Turnhalle hat begonnen. Ein Bagger steht in der Halle und reißt sie Stück für Stück ein. Bild: Mathias Wild

Schrader-Turnhalle in Kaufbeuren war Auffanglager für Geflüchtete

Die Sportstätte wird nun Stück für Stück zurückgebaut. Die Fußböden in der Halle sowie auf der Empore sind bereits entfernt, ebenfalls die Deckeneinbauten. Die Halle sollte bereits vor Jahren abgerissen werden, wurde dann aber im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 und erneut mit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine in die Verlängerung geschickt und als Erstanlaufstation für Geflüchtete genutzt.