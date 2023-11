Nur ein Punkt für die Joker im Derby - heute geht's gegen Weißwasser

Eishockey-Trainer Mirko Raita vermisst die Geschlossenheit beim ESV Kaufbeuren. Heute geht es daheim gegen die Lausitzer Füchse.

Von Tobias Nagler

26.11.2023 | Stand: 11:56 Uhr

Dass Eishockey-Derbys ihre eigenen Gesetze haben, ist eine Binse. Die doch nun wieder zutraf. Denn eigentlich galt in dieser Saison bislang: Der EV Landshut und Heimspiele - kein gutes Zusammentreffen. Im Heimtableau der DEL2 sind die Rot-Weißen Letzter, ihre Partien in der Fanatec-Arena am ehrwürdigen Gutenbergweg ganz harte Kost. Bis zum vergangenen Freitag mussten erst zwei Trainer von Auswärtsteams in der obligatorischen Pressekonferenz nach dem Match „Glückwünsche an Heiko Vogler und sein Team“ aussprechen. Mirko Raita hatte sich nicht unbedingt darum beworben, der Dritte zu werden. Und doch musste der Chefcoach des ESV Kaufbeuren seinem Landshuter Pendant zum Sieg gratulieren. Der ESVK unterlag beim EV Landshut mit 3:2 nach Verlängerung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.