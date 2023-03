Nur fast auf Augenhöhe - DJK verliert Derby in Memmingen

Die Basketballer der DJK Kaufbeuren unterliegt beim Allgäuer Rivalen TV Memmingen in der Bezirksoberliga mit 64:69. Knieverletzung bei Center Mario Smith.

29.03.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Revanche missglückt: Die DJK Kaufbeuren hat auch das zweite Allgäu-Derby in dieser Saison gegen den TV Memmingen verloren. Die viertplatzierten Ostallgäuer mussten sich beim Tabellendritten im Spitzenspiel am vorletzten Spieltag der Bezirksoberliga mit 64:69 (30:37) geschlagen geben. Im Hinspiel hatten sie eine derbe 56:76-Klatsche zuhause kassiert. „So gesehen waren wir dieses Mal deutlich näher dran“, sagte DJK-Aufbauspieler Dominik Titz mit etwas Galgenhumor nach der Partie. „Aber wir mussten halt dem frühen Rückstand die ganze Zeit hinterherrennen und haben leider unsere eigenen Chancen zu wenig genutzt.“

DJK verschläft den Auftakt

Den Auftakt verschliefen die Gäste aus Kaufbeuren komplett: Mit dem Rückstand von 11:19 nach dem ersten Viertel waren sie noch gut bedient. „Wir waren vor allem in der Verteidigung zum Start nicht energisch genug und dann baust du dir halt schnell eine Hypothek für das gesamte Spiel auf gegen einen wirklich starken Gegner“, sagte Titz, der mit 16 Punkten neben Alex Susock bester Werfer auf DJK-Seite war. Für den Spielmacher war es aus beruflichen Gründen sein vorerst letztes Spiel für die Kaufbeurer, und er zeigte eine weitere starke Vorstellung. In der Defensive engte er die Kreise von Memmingens Josua Schnug, der mit 21,7 Punkten im Schnitt Topscorer der gesamten Liga ist, enorm ein: Der TVM-Leistungsträger kam letztlich auf für seine Verhältnisse sehr überschaubare acht Zähler.

Defensiv gut - aber offensiv kein Scheunentor getroffen

Im Verbund hatten ihn Titz und Susock sehr gut im Griff. Doch in der Offensive wollten die Würfe bei den DJK’lern lange Zeit so überhaupt nicht fallen. „Wir sind über die Defense reingekommen und haben das Spiel eigentlich kontrolliert im zweiten und dritten Viertel“, sagte Titz. „Aber wenn du halt vorne in so einem Topspiel phasenweise kein Scheunentor triffst, dann wird es sehr schwierig.“ Mit einem Rückstand von 30:37 zur Halbzeit waren die Kaufbeurer noch absolut in Reichweite, doch die Memminger fanden immer wieder gute Antworten auf die starken Phasen der Gäste. „Wir haben es einfach nicht geschafft, auch mal eine kleine Führung herauszuspielen“, ärgerte sich Susock. Die hätte es gebraucht, um das Momentum und das Spiel in Richtung der DJK zu kippen. „So haben sie uns immer nur mal ranschnuppern lassen und dann hast du zwei, drei missglückte Angriffe und schon sind sie wieder mit einem Polster weg.“ Ein umkämpfter Schlagabtausch also – und das auf hohem Niveau und ebenso fair in einem Duell zweier einstiger Erzrivalen, das den ganz großen Biss und die Emotionen früherer Jahre inzwischen doch etwas verloren hat.

Platz vier ist damit besiegelt

Beim Stand von 48:52 aus Sicht der Kaufbeurer ging es ins Schlussviertel – doch näher als zwischenzeitlich zwei Punkte kamen sie nicht mehr heran. Zu allem Überfluss verletzte sich der zuletzt formstarke Center Mario Smith kurz vor Ende der Partie am linken Knie – Ausfallzeit noch offen. „Es war ein sehr intensives Spiel, das letztlich durch die berühmten Kleinigkeiten entschieden wurde“, fasste Susock zusammen. Die 64:69-Niederlage war die siebte für die DJK in dieser Spielzeit – und besiegelte damit den vierten Tabellenplatz im Kampf um Platz drei gegen die Memminger Kontrahenten. Weder nach oben noch nach unten geht noch etwas für die Wertachstädter vor dem abschließenden Heimspiel.

Letztes Punktspiel ein Vorgeschmack auf den Pokal

Mit dem TSV Gersthofen ist am kommenden Samstag, 1. April, der Tabellensechste zum Ende der Punktrunde ab 19.30 Uhr zu Gast in der Kaufbeurer Schelmenhof-Halle. Diese Partie ist insofern äußerst interessant, als dass sie als Generalprobe und Vorgeschmack für das Final-Four-Turnier im Bezirkspokal dienen könnte: Dieses findet Ende April nämlich in Gersthofen statt, ist bislang aber noch nicht ausgelost worden. Eine weitere Begegnung dort im Halbfinale oder Finale des Wettbewerbs mit den Gersthofenern ist durchaus im Bereich des Möglichen.

Für die DJK Kaufbeuren spielten (Punkte): Susock, Titz (je 16), Beinhofer (14), Smith (9), Kaczmarek (5), Özer, Taltakaev (je 2), Dressler, Ferrara.

Die zweite Mannschaft der DJK unterlag auswärts in der Bezirksklasse Süd dem TSV Wasserburg/Günzburg mit 64:87 (28:54) und rutschte damit auf Rang drei ab. Bester Werfer der Kaufbeurer war Center Julius Denninger mit 19 Punkten.