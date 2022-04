Nur vor Gewitter hat Irmgard Albrecht aus Kaufbeuren Respekt

Zustellerin Irmgard Albrecht trägt seit 40 Jahren die Allgäuer Zeitung aus. Wer sie auf ihrer nächtlichen Runde durch die Straßen von Neugablonz begleiten darf.

Sie ist unterwegs, wenn alle anderen noch schlafen, weder Regen noch Schnee können sie aufhalten.

Seit 40 Jahren pünktlich und zuverlässig

Irmgard Albrecht trägt seit 40 Jahren jede Nacht die Allgäuer Zeitung aus und versorgt die Leser in Neugablonz pünktlich und zuverlässig mit den neuesten Nachrichten. Bereits im Alter von 29 Jahren hat sie begonnen. Durch ein Inserat in der Zeitung sei sie damals auf den Job aufmerksam geworden. „Ich hatte niemanden für die Kinder“, erzählt sie. Daher war sie froh darüber, früh am Morgen arbeiten zu können, solang ihre beiden Kinder geschlafen haben und ihr Mann noch zuhause war.

Sie bringt immer frische Semmeln mit

Ihren bisherigen Job in einer Bank hat sie dafür an den Nagel gehängt, dafür hat sie fortan jeden Morgen frische Semmeln mit nach Hause gebracht und mit ihrem Mann gemeinsam gefrühstückt, bevor der zur Arbeit gegangen ist. Zwischen dem Blattneiweg, der Dessestraße und dem Gablonzer Ring erstreckt sich ihr Gebiet. Knapp hundert druckfrische Zeitungen stellt sie allmorgendlich zu. „Angefangen habe ich aber mit 150“, erzählt sie. Zwischendurch seien es sogar mal an die 300 gewesen.

Auf großer Tour

„Ich habe eine große Tour gehabt.“ Um halb drei Uhr klingelt bei ihr der Wecker. „Waschen, Anziehen und fort“, ist ihre Devise. Kaffee gibt es mitten in der Nacht noch keinen. Seit ihr Mann vor sieben Jahren in Ruhestand gegangen ist, begleitet er sie auf ihrer Runde. Davor war sie allein unterwegs. „Am Anfang mit dem Fahrrad, jetzt mit dem Auto“, sagt sie.

Dackel Paul darf auch mit

Immer mit von der Partie ist heute ihr neunjähriger Dackel Paul. „Der bleibt nicht allein, der will mit“, erzählt sie. Etwa eineinhalb bis zwei Stunden lang durchbricht die Zustellerin mit ihrer Stirnlampe die nächtliche Dunkelheit. Viele derer, denen sie die AZ in den Briefkasten steckt, kennt sie auch persönlich. Wenn sie heim kommt, setzt sie sich als erstes an den Küchentisch und blättert die Zeitung durch, bevor sie noch einmal ins Bett steigt.

Im Winter ist es am schönsten

Besonders gern ist sie im Winter unterwegs. „Wenn der Schnee frisch gefallen ist, das ist super“, schwärmt sie. „Früher haben wir ja noch Winter gehabt, vor 40 Jahren, da war Schnee.“ In der kalten Jahreszeit findet sie es oft schöner als im Sommer, wenn es recht heiß ist.

Bei Gewitter bleibt sie im Auto

Nur vor Gewitter hat sie großen Respekt. Da bleibt sie schon mal im Auto sitzen und wartet ab, bis Blitz und Donner vorübergezogen sind. Während Corona seien nachts kaum Menschen unterwegs gewesen, schildert Albrecht. „Früher hat man immer die gleichen Leute getroffen, als die Glashütte hinten am Wald noch war.“ Die Arbeiter haben damals um vier Uhr bereits mit ihrer Schicht begonnen.

Ein Leser hat sie schon erwartet

An einen besonders eifrigen Zeitungsleser erinnert sie sich auch heute noch gut. „Im Blattneiweg, wenn ich da nicht um dreiviertel vier Uhr dort war, stand er in seinem Nachthemd in der Tür und hat gefragt ob ich schon wieder verschlafen habe“, erzählt sie und muss dabei lachen. Die Nachtschwärmer, die sie trifft, wenn sie unterwegs ist, seien alle ganz freundlich zu ihr.

Ans Aufhören denkt sie noch nicht. So lange es ihr gut geht, möchte die 69-Jährige weitermachen.