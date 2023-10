Oben angekommen - TSV Westendorf übernimmt Tabellenspitze

Der TSV Westendorf gewinnt den Spitzenkampf beim TV Geiselhöring und übernimmt die Tabellenführung in der Oberliga. Dabei begann der Kampf überhaupt nicht optimal.

Die gute Nachricht gleich vorneweg: Der TSV Westendorf ist neuer Tabellenführer der bayerischen Oberliga. Ausschlaggebend ist dafür der Auswärtssieg der Ostallgäuer Recken beim TV Geiselhöring. Mit 18:15 zwang der TSV die Niederbayern in die Knie.

Trainer ersetzt Bruder

Doch die Voraussetzungen für zwei Punkte waren alles andere als optimal. Fehlte doch im Limit bis 80 Kilo Freistilass Simon Einsle, der sich beim Auftritt in Anger die Schulter ausgekugelt hat und nun längerfristig pausieren muss. Dass es einen engen Kampf geben würde, waren sich die Trainer im Vorfeld schon einig. Durch den Stilartwechsel zum Rückrundenauftakt gab es natürlich auch einige Umstellungen bei den Westendorfern.

In der ersten Hälfte gewinnt nur Neuzugang Ivanov

Griechisch-römisch-Spezialist Michael Steiner ging nun im leichtesten Limit auf die Matte. Doch der Westendorfer hatte gegen Ramaz Silagava keinen Auftrag und wurde vorzeitig mit 0:18-Punkten ausgepunktet. Aber den schnellen Rückstand konnte Westendorfs Neuzugang, U23-Europameister Georgi Ivanov, schnell kompensieren. Der bulgarische Schwergewichtler setzte sich mit 15:0-Wertungspunkten durch. Es war übrigens der letzte Einzelsieg der Gäste vor der Pause. Markus Stechele (61 kg, Freistil) verlor knapp mit 2:4 gegen Basi Ibrahimi. Auch Felix Kiyek (98 kg, Greco), der für das Halbschwergewicht abkochen musste, gab bei der 5:8-Niederlage zwei Mannschaftspunkte ab. Auf Schulter verlor sogar Maximilian Prestele (66 kg) gegen Jan Gucik, sodass der Gastgeber zur Pause mit 11:4 in Führung lag.

Schultersiege für Luis Wurmser und Ion Gaimer

Doch die Westendorfer kamen im zweiten Durchgang in Fahrt. Cheftrainer Matthias Einsle (86 kg, Freistil) stand für seinen verletzten Bruder Simon im Team und gewann das Duell gegen Ulrich Blümel mit 11:3, was drei Mannschaftspunkte bedeutete. Gold wert war der Schultersieg von Luis Wurmser (71 kg, Freistil) über Faisal Haidari. Deutlich unter die Räder kam allerdings Philipp Reiner (80 Kilo, Greco) gegen Otari Bagauri. Somit lagen die Westendorfer vor den entscheidenden Kämpfen bis 75 Kilo mit 11:15 zurück.

Daniel Joachim vom TSV Westendorf. Bild: TSV Westendorf

Ion Gaimer (Greco) schaffte einen viel umjubelten Schultersieg über Krzysztof Thomasz Banczyk, während Freistilass Daniel Joachim als Schlussringer im Geiselhöringer Hexenkessel die Nerven behielt und Ilja Vorobev mit 8:0 in die Schranken wies.

Spitzenkampf am Mittwoch in Westendorf

Mit 14:4 Punkten hat Westendorf die Tabellenführung in der Oberliga übernommen. Der TSV profitierte von der zeitgleichen Niederlage Burgebrachs in Oberölsbach (13:20). Bereits am kommenden Mittwoch (Allerheiligen) kommt es erneut zu einem Spitzenkampf, wenn der bisherige Ligaprimus Burgebrach in Westendorf zu Gast ist. In der Vorrunde gab es für die Ostallgäuer eine bittere und denkbar knappe 13:14-Niederlage. Ein spannender Kampf in der Sparkassen-Arena im Bürgerhaus Alpenblick ist somit vorprogrammiert. Wettkampfbeginn ist bereits um 17.30 Uhr. Davor ringt Westendorfs Zweite in der Bayernliga Süd ab 16 Uhr gegen den SV Untergriesbach.