Oben gegen unten - Germaringen und Kaufbeuren in der Bezirksliga

Tabellenführer Germaringen und Verfolger Kaufbeuren treffen in der Bezirksliga auf Teams aus der unteren Region.

04.08.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Die SpVgg Kaufbeuren reist am Sonntag zum TSV Dinkelscherben, Anstoß ist um 15 Uhr. Die Heimelf musste vergangene Woche eine bittere 1:4-Niederlage beim SVO Germaringen einstecken. Das kann ein Vorteil für die SVK sein. Denn die Kaufbeurer haben gegen den FC Oberstdorf einen Sieg geholt und können mit viel Selbstvertrauen nach Dinkelscherben fahren.

Robin Conrad ist wieder dabei

Trainer Mahmut Kabak kann zudem wieder auf seinen Torjäger zurückgreifen: Robin Conrad hat seine Verletzung aus dem Vorbereitungsspiel in Kottern auskuriert. Auch Maxi Nieberle konnte nach seiner Grippe wieder trainieren. Wer in der Startelf stehen wird, zeigt sich erst nach dem Abschlusstraining. Vorige Saison konnte die SVK zweimal den TSV besiegen. Und nach den Ergebnissen bisher, wird es ein offensives Spiel: Da Dinkelscherben schon sieben Gegentreffer bekommen hat, wird Trainer Kabak wohl hier den Ansatzpunkt für ein erfolgreiches Spiel suchen.

Großgewachsene Defensive

Am Sonntag steht für den SVO Germaringen ab 15 Uhr das Auswärtsspiel beim FC Heimertingen auf dem Programm. Während der SVO mit zwei Siegen gestartet ist, hat die Heimelf mit einem Unentschieden lediglich einen Punkt auf dem Konto und steht schon etwas unter Druck. „Wir werden sicher nicht dort hinfahren und meinen, das machen wir im Vorbeigehen“, sagt Trainer Johannes Martin mit Respekt vor dem Gegner. Insbesondere die großgewachsene Defensive hat der Germaringer Trainer aus der Vorsaison noch gut in Erinnerung. „Die Spiele werden in der Abwehr gewonnen, deshalb wollen auch wir keinen Schönheitspreis“, sagt der SVO-Coach, der erneut von seiner Mannschaft ein kompromissloses Abwehrverhalten vor dem eigenen Tor fordert.

Es wird "kein spielerisches Feuerwerk"

„Ich erwarte dort kein spielerisches Feuerwerk, sondern eher ein Geduldspiel. Jeder wird versuchen, nicht den ersten Fehler zu machen“, schildert Martin seine Gedankengänge. Personell gibt es beim SVO noch keine Veränderungen zur Vorwoche, sodass der Trainer erneut auf die gleiche Besetzung der letzten Partie zurückgreifen wird.