Oberbeuren wächst und wächst - was bedeutet das für die Schule?

Immer mehr Schüler besuchen die Grundschule in Kaufbeuren-Oberbeuren. Bald sollen Gebäude und Betreuung ausgebaut werden.

27.01.2023 | Stand: 16:04 Uhr

In der Oberbeurer Grundschule wird der Platz knapp. Eine Erweiterung ist nach Ansicht der SPD im Stadtrat unumgänglich. Damit sehen sich die Sozialdemokraten auf einer Linie mit Oberbürgermeister Stefan Bosse, die die Platznot dort in den jüngsten Haushaltsberatungen als „drängendes Problem“ bezeichnete.

Die SPD wollte per Antrag eine Erweiterung der Schule in den Investitionsplan für die kommenden Jahre aufgenommen wissen, denn das Einzugsgebiet der Schule wachse seit Jahren stetig und zum Teil rasant, so Fraktionschefin Catrin Riedl. In Oberbeuren seien mehrere Neubaugebiete entstanden. Zahlreiche Reihen- und Mehrfamilienhäuser wurden und werden laut Riedl in der Fliegerhorstsiedlung gebaut. Zudem gebe es dort viele größere Wohnungen, die zurzeit noch von Studenten der Finanz-FH bewohnt werden. Durch die Campuspläne könnten diese Wohnungen mittelfristig freiwerden und wieder von Familien bezogen werden. Und selbst in einem älteren Teil Oberbeurens, der sogenannten Gartensiedlung, finde ein Generationenwechsel statt. Auch dies führe zu einem weiteren Druck auf die Oberbeurer Schule.

Grundschule Oberbeuren: Stadt will Konzept vorlegen

All diese Entwicklungen und entsprechende Analysen zum Raum- und Betreuungsbedarf direkt in der Schule oder an anderer Stelle sowie zu den künftigen Kinderzahlen sollen Eingang in ein „Gesamtpaket“ finden, das die Stadt derzeit schnürt, so Bosse. Dabei gehe es auch um die offene Ganztagsbetreuung, auf die ab August 2026 zunächst alle Kinder der ersten Klassenstufe einen Anspruch haben. Der SPD-Antrag wurde mit diesem Vorgehen als erledigt erklärt. Bosse: "Das Thema wird mit hoher Priorität behandelt.“