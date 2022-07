Öffentliche Toiletten sind ein einziges Ärgernis

Das Problem ist in Kaufbeuren und anderswo ohne Aufsicht nicht in den Griff zu bekommen, meint unsere Redakteurin Renate Meier

11.07.2022 | Stand: 17:28 Uhr

Der Zustand von öffentlichen Toiletten ist kein Kaufbeurer Problem. Landauf, landab sind sie im Prinzip ein einziges Ärgernis. Nur dort, wo Personal bereit steht, sind die stillen Örtchen in der Regel sauber und einladend. Deshalb haben längst etwa die Autobahnraststätten auf Bezahlsysteme umgestellt. Seitdem funktioniert es auch dort, obwohl oft ein sehr großer Andrang herrscht. Warum sich manche Zeitgenossen in öffentlichen Einrichtungen benehmen als hätten sie keine Kinderstube gehabt, bleibt ein Rätsel. Die Anonymität scheint den ein oder anderen dazu zu verleiten, einfach mal die Sau rauszulassen. So entstanden in den vergangenen Jahren immer mehr vandalensichere Häuschen aus Edelstahl, die entweder nach Pisse oder Chemie stinken.

Neuer Anlauf mit Wirten sinnvoll

Vielleicht sollte die Stadt doch noch mal einen Anlauf nehmen, um wenigstens mit den Wirten in der Innenstadt erneut eine Kooperation hinzubekommen. Denn eine anwesende Aufsicht, ist wohl die einzige Möglichkeit, einen geordneten Betrieb von WCs zu gewährleisten. Selbst Personal dafür anzustellen, wird schwierig werden. Derzeit ist der Arbeitsmarkt ohnehin leer gefegt. Gerade Minijobber fehlen schon zuhauf in der Gastronomie oder an den Flughäfen.

So bleibt denen, die mal müssen, derzeit entweder nur das Motto Augen und vor allem Nase zu und durch oder den Wirten was Gutes zu tun, und eine kurze Einkehr einlegen.

