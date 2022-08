Pünktlich zum Ferienbeginn: Erlebnisbad Neugablonz hat wieder regulär geöffnet

Normalbetrieb pünktlich zum Ferienstart: Das Erlebnisbad in Neugablonz ist wieder wie gewohnt geöffnet. Aus diesem Grund war der Betrieb eingeschränkt.

01.08.2022 | Stand: 17:47 Uhr

Pünktlich zum Ferienbeginn hat das Erlebnisbad Neugablonz wieder regulär von 9 bis 20 Uhr geöffnet. Das teilte die Stadtverwaltung Kaufbeuren in einer Pressemeldung mit. Kurzzeitig musste das Bad in Kaufbeuren den Schwimmbetrieb einstellen und war am Mittwoch, 29. Juni, sowie Donnerstag, 30. Juni, bis 14 Uhr geschlossen.

Als Grund für die kurzfristige Schließung des Freibads im Kaufbeurer Stadteil gab die Stadt "krankheitsbedingte Ausfälle" an.

Freibad in Kaufbeuren musste auch schon wegen Personalmangels schließen

Bereits in den Pfingstferien musste das Freibad in Kaufbeuren zwei Tage lang komplett geschlossen bleiben. Auch da gab es krankheitsbedingte Ausfälle beim Personal. Das Freibad in Kaufbeuren hat am Mittwoch und Donnerstag regulär geöffnet. Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr.

Probleme auch bei anderen Bädern im Allgäu

Auch in anderen Allgäuer Schwimmbädern gibt es wegen Personalmangels Probleme: Eigentlich sollte das Cambomare in Kempten seine Bade- und Saunawelt nach der Revision am 2. Juli wieder öffnen - doch daraus wird nichts. Zu viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aktuell krank, informiert eine Sprecherin des Freizeitbads.

Ist die Freibad-Saison 2022 im Allgäu also generell in Gefahr? Das sagen Behörden und Schwimmeister aus der Region zur aktuellen Situation.

Bademeister werden bayernweit händeringend gesucht

Auch der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister in Bayern hat kürzlich mitgeteilt, dass in Bayern händeringend Bademeister gesucht werden. Es gebe einen eklatanten Personalmangel. Wegen der Corona-Schließungen in den vergangenen beiden Jahren hätten sich viele Bademeister andere Jobs gesucht.

DLRG schlägt Alarm: Schwimm-Unterricht bleibt auf der Strecke

Und auch die DLRG schlägt Alarm, weil personalbedingt Freibäder geschlossen werden müssen und schon wegen der Corona-Pandemie Schwimm-Unterricht ausfallen musste. "Wir gehen davon aus, dass wir nun quasi zwei Schuljahrgänge haben, die nicht schwimmen können", sagte die Präsidentin der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Ute Vogt.

