Hunderte Jugendliche feiern an Allgäuer Seen - Polizei löst Treffen am Oggenrieder Weiher und am Baggersee Attenhausen auf

Sommer und Corona-Lockerungen - im Allgäu feierten Hunderte am Freitagabend am Oggenrieder Weiher und am Baggersee Attenhausen. Die Polizei musste einschreiten.

19.06.2021 | Stand: 12:54 Uhr

Bei der Polizei gingen am Freitagabend mehrere Beschwerden über feiernde Jugendliche am Oggenrieder Weiher bei Irsee ein.

Die Beamten rückten an und trafen etwa 50 überwiegend junge Menschen an. Zunächst beließen es die Polizisten bei einer Ermahnunung. Im Laufe des Abends bildete sich jedoch aus den einzelnen Grüppchen laut Mitteilung eine Ansammlung mit rund 40 Jugendlichen.

Nahezu alle Feiernden waren laut Polizei stark alkoholisiert, hinterließen zahlreichen Müll und beschallten zudem durch laute Musik die Einwohner am Oggenrieder Weiher.

Weil sich die jungen Menschen trotz mehrfacher Ermahnungen uneinsichtig zeigte, lösten die Beamten die Feierlichkeiten auf. Die Jugendlichen mussten den hinterlassenen Müll entsorgen und den Heimweg antreten. Zudem wurden die Musikboxen sichergestellt.

Polizei-Einsatz auch am Attenhauser Weiher

Auch im Unterallgäu wurde am Freitagabend gefeiert: Bei der Polizei gingen mehrere Beschwerden über Lautstärke und Alkoholkonsum am Attenhauser Weiher ein.

Am Attenhauser Baggersee versammeln sich auch am Abend immer wieder jungen Menschen zum Feiern. Bild: Elly Heckelsmüller (Archiv)

Aufgrund der Vorkommnisse der letzten Jahre und mehrerer Auseinandersetzungen am vergangenen Dienstag, rückten mehrere Streifen an. Bei der Kontrolle trafen sie rund 200 Jugendliche in einzenen Grüppchen an. Die Ansammlungen lösten sich in der Folge laut Polizei weitgehend auf. Die Überprüfung verlief friedlich und ohne Zwischenfälle. Der herumliegende Müll und Flaschen wurden größtenteils aufgeräumt, bilanziert die Polizei (Lesen Sie auch: Polizei beendet Allgäuer Abschlussfeiern mit bis zu 200 Personen).

Ganz anders verlief eine abendliche Feier am Baggersee Attenhausen unter der Woche. Wie berichtet, wurde am Dienstagabend ein 19-Jähriger bei einem Streit von einem bislang unbekannten Täter schwer am Kopf verletzt. Er erlitt eine schwere Schädel-Hirn-Verletzung und musste von Rettungskräften ins Klinikum Ottobeuren gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, waren auch an diesem Abend mehrere "feierlustige" Jugendliche am Attenhausener Baggersee.