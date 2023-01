Ohne einen Handschlag gesiegt - Sieg für Niklas Stechele in der Bundesliga

Niklas Stechele gewinnt in den Play-offs der Ringer-Bundesliga kampflos vier Punkte für SC Kleinostheim. Auch Chris Kraemer gewinnt mit Burghausen.

Niklas Stechele und der SC Siegfried Kleinostheim haben sich nach dem Play-off-Hinkampf im Viertelfinale gegen die Red Devils Heilbronn eine gute Ausgangsposition verschafft. Die Unterfranken erzielten beim deutschen Mannschaftsvizemeister von 2018 ein 12:12-Remis.

Die Red Devils ohne Leichtgewicht

Wie zu erwarten war, ließen die Devils das leichteste Limit leerlaufen. Somit hatte der Westendorfer Stechele keinen Gegner und holte kampffrei zu Beginn des Abends vier Mannschaftspunkte für die Warriors, die vor 550 Zuschauern fünf Einzelkämpfe gewannen. „Ich hätte schon gerne gerungen“, bedauert der 22-jährige Freistilspezialist. Für den Rückkampf sieht er nun den Vorteil bei seinem Team. „Eigentlich war es unser Ziel, ein kleines Polster zu holen. Doch sind wir mit dem Unentschieden jetzt nicht enttäuscht“, erklärt der Westendorfer, der bereits seit drei Jahren für Kleinostheim in der Bundesliga kämpft. Im Rückkampf vor eigenem Publikum sei aber für sein Team alles möglich. „Vor eigenen Zuschauern werden wir noch mehr Prozente herausholen.“ Da im Rückkampf die Stilarten gewechselt werden, ist Niklas Stechele im Limit bis 61 Kilo eine Option. Sein möglicher Gegner ist Recep Topal. Der Türke hat auf internationalem Terrain schon einige Medaillen und Topplatzierungen erreicht.

Burghausen gewinnt auswärts klar

Ohne den zweiten Westendorfer Bundesligaringer, Christopher Kraemer, hatte hingegen der SV Burghausen die Reise zu seinem Viertelfinalkampf ins oberfränkische Lichtenfels angetreten. Dennoch gewann der vierfache deutsche Mannschaftsmeister den Hinkampf deutlich mit 17:8.

Chris Kraemer kommt erst im Rückkampf zum Einsatz

Griechisch-römisch-Spezialist Kraemer wird erst am Samstag beim Rückkampf gegen Lichtenfels im Limit bis 66 Kilo auflaufen. Die Ostbayern gehen dann aber mit einem Vorsprung von neun Punkten auf die Matte, wodurch der Halbfinaleinzug für Wacker Burghausen so gut wie sicher sein sollte. Aber dazu will der 27-jährige Westendorfer Nationalkader-Athlet seinen Teil beitragen – am besten mit einem Sieg.