Olympiasieger Vinzenz Geiger wird Markenbotschafter für Autohaus

Mit Vinzenz Geiger verpflichtet das Mercedes-Autohaus Allgäu einen der Allgäuer Topathleten als Markenbotschafter. Was sie sich von dem Olympiasieger erhoffen.

19.06.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Olympiasieger Vinzenz Geiger ist neuer Markenbotschafter der Autohausgruppe KreuterMedeleSchäfer. „Er ist total bodenständig und heimatverbunden“, so charakterisiert Peter Schäfer, Gesellschafter und Geschäftsführer der Gruppe, zu der auch das Autohaus Allgäu in Kaufbeuren seit anderthalb Jahren gehört, den Spitzensportler. Über einen Verkäufer sei ihm zu Ohren gekommen, dass der Nordische Kombinierer aus Oberstdorf ein Auto suche, erzählt der Chef von zwölf Niederlassungen zwischen Augsburg, München und den Alpen. Bereits nach einem kurzen Telefonat mit Geiger sei ihm klar gewesen, dass sie gut zusammenpassen. Darum sei es für ihn eine einfache Entscheidung gewesen, Geiger zu unterstützen. Denn Geiger sei „ein ganz sympathischer Kerle“.

Der Sportler ist ab sofort in einem weißen Mercedes GLC 200 mit Vierzylinder-Benzinmotor, Allradantrieb und 200 PS unter der Haube unterwegs. Dass es noch kein Elektroauto geworden ist, erklärt der Olympiasieger von 2018 und 2022 so: „Das ist aktuell noch schwierig bei den Strecken, die ich fahre. Gestern bin ich aus Oberhof heimgekommen.“ Oft reist er noch deutlich längere Strecken zu den Wettkämpfen und Übungseinheiten. Dann bildet er eine Fahrgemeinschaft mit seinen Sportlerkollegen Johannes Rydzek und Julian Schmid aus Oberstdorf sowie Trainer Kai Bracht aus Rettenberg und sie können sich beim Fahren abwechseln.

Sommertraining der Nordischen Kombinierer ist in vollem Gange

Trainingsstart für die kommende Saison war bereits am 1. Mai. Im Sommertraining werde der Grundstein für die Erfolge im Winter gelegt, verrät der 25-Jährige. „Die ersten beiden Trainingslager in Hinterzarten und Bischofsgrün haben wir bereits hinter uns.“ Daheim stehe derzeit vor allem Kraft- und Ausdauertraining auf dem Fahrrad, in den Bergen oder auf den Skirollern auf dem Plan. Aber auch Sprünge auf der Schanze in Oberstdorf gehören zum Sommertraining. Sechs Tage in der Woche muss er ran.

Doch was ist überhaupt die Aufgabe eines Markenbotschafters und was erhofft sich der Mercedeshändler von der Kooperation mit dem Spitzensportler? Zu allererst ist Geiger zukünftig mit einer Werbebeklebung auf dem Fahrzeug unterwegs und präsentiert seinen Sponsor bundesweit, aber besonders auch im Allgäu. “Wenn der Sportstar aus Oberstdorf einen Mercedes mit unserem Logo fährt, ist das für uns schon wichtig“, erläutert Schäfer.

Geiger wird bei Firmenevents dabei sein

Geiger werde zukünftig aber auch bei Firmenevents dabei sein. Geschäftsführer Richard Stadler berichtete von einem ersten Treffen mit Kunden des Autohauses in Oberstdorf, bei dem der Athlet den Gästen die Skisprungschanze gezeigt und tiefe Einblicke in seine Sportart und sein Leben vermittelt habe. „Das war für unsere Kunden mal etwas ganz anderes“, ergänzt Schäfer. Doch nicht nur mit Kunden und Geschäftspartnern des Unternehmens soll Geiger zukünftig in Kontakt kommen, sondern auch mit den 774 Mitarbeitern und besonders den rund 150 Auszubildenden der Autohäuser in der durch Fusion gewachsenen Firmengruppe. Geiger könne Vorbild sein in Sachen Zielorientierung und Motivation, findet Stadler. „Die Fusion funktioniert“, berichtet Schäfer. Kostensynergien im Marketing oder in der Verwaltung, griffen mittlerweile. Kunden profitierten vor allem vom großen Fahrzeugbestand der Gruppe.