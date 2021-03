Die Opti-Wohnwelt-Gruppe übernimmt zahlreiche Möbelmärkte der Roller-Gruppe, darunter im Sommer die Niederlassung am Bavariaring in Kaufbeuren. Was sich verändern wird.

19.03.2021 | Stand: 15:41 Uhr

Die familiengeführte Opti-Wohnwelt-Gruppe übernimmt zahlreiche Möbelmärkte der Roller-Gruppe, darunter im Sommer die Niederlassung am Bavariaring in Kaufbeuren. Der mainfränkische Möbelhändler Opti setzt damit weiter massiv auf Expansion.