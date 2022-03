Orte für die Seele: in Kaufbeuren gibt es nun "Friedensinseln"

Die Wertebotschafterinnen des Marien-Gymnasiums in Kaufbeuren haben „Friedensinseln“ geschaffen. Was es mit dieser Aktion auf sich hat.

15.03.2022 | Stand: 05:00 Uhr

Die Wertebotschafterinnen des Marien-Gymnasiums in Kaufbeuren haben gemeinsam mit Schwester Daniela Martin vom Crescentiakloster das Projekt „Friedensinseln“ auf die Beine gestellt. Beteiligt daran waren auch Geflüchtete aus der Ukraine, die seit wenigen Tagen in Kaufbeuren sind.

"Friedensinseln" in Kaufbeuren: "Zeichen der Solidarität"

Die Friedensinseln stehen nun an verschiedenen Stellen in der Stadt und sollen „ein Zeichen der Solidarität mit der Ukraine“ sein. Besucher haben an den Tischen Gelegenheit, ihre Gedanken zu ordnen, Ängste und Sorgen, aber auch Wünsche und Gebete aufzuschreiben.

„Wir wissen um die Zerrissenheit und Fragen vieler Mitbürgerinnen und Mitbürger, die eine Verbindung zu Russland haben“, sagt Schwester Daniela. „An den Friedensinseln kann eine Kerze für alle Opfer des Krieges entzündet werden.“ Es bleibe die Hoffnung, dass die Kämpfe und Angriffe möglichst schnell durch Verhandlungen gestoppt werden. Die Friedensinseln stehen an den beiden Kaufbeurer Gymnasien, in der Martins- und der Dreifaltigkeitskirche, im Jugendzentrum, in der Kulturwerkstatt und in der Schmiedgasse.