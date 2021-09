Ohrfeige und Tritt in den Schritt: 22-Jähriger will seinem Kumpel mit Gewalt das Handy abnehmen

22-Jähriger verlangt von seinem Freund Ersatz für seine angeblich gestohlene Uhr und will ihm das Handy wegnehmen. Dafür drohen zweieinhalb Jahre Haft.

02.09.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Auf offener Straße und mit Gewalt hat ein junger Mann (22) im Januar in Füssen versucht, einem ehemaligen Freund (18) dessen Handy abzunehmen. Wie jetzt im Strafprozess vor dem Kaufbeurer Jugendschöffengericht deutlich wurde, hatte der Angeklagte den Geschädigten in Verdacht, ihm bei einem Besuch in seiner Wohnung eine Uhr gestohlen zu haben. Das Handy wollte er nun quasi zur Kompensation und in einem Akt von Selbstjustiz an sich bringen. Dafür gab es nun eine Haftstrafe.

Füssen: Bundeswehr-Soldaten eilen dem Opfer zur Hilfe

Beim zufälligen Zusammentreffen vor einem Supermarkt versetze der Angeklagte dem jungen Mann zunächst eine Ohrfeige und forderte dann die Herausgabe des Mobiltelefons. Als das Opfer sich weigerte, rammte er ihm das Knie in die Leiste und stieß ihn zu Boden. Der Geschädigte erlitt einen Bluterguss und eine Schürfwunde. Sein Vorhaben, bei dem er auch noch von einem Freund unterstützt wurde, scheiterte an der Gegenwehr des Geschädigten und dem Einschreiten von zwei Bundeswehr-Soldaten. Diese hatten die Hilferufe des Opfers gehört und waren sofort dazwischen gegangen.

Der Angeklagte wurde dafür von dem Gericht der versuchten räuberischen Erpressung, des versuchten Raubes und der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig gesprochen und unter Einbeziehung eines früheren Urteils zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Die Entscheidung enthält auch noch Schuldsprüche wegen Drogendelikten und ist nicht rechtskräftig.

Der Verteidiger hatte auf eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten plädiert und dies insbesondere damit begründet, dass sich sein Mandant mittlerweile aus der Drogenszene gelöst und sein Leben „komplett auf Neustart gestellt“ habe. Zudem habe er sich beim Opfer entschuldigt und diesem im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs ein Schmerzensgeld von 200 Euro angeboten.

Raubversuch in Füssen: Warum der Begleiter des Ostallgäuers ebenfalls angeklagt ist

Die Staatsanwältin stellte dies zwar zugunsten des Angeklagten in Rechnung. Angesichts der gravierenden Tat und bereits drei Einträge im Strafregister hielt sie aber eine Strafe im bewährungsfähigen Bereich nicht mehr für vertretbar. Der wegen Beihilfe zum Raub mitangeklagte Begleiter des Haupttäters hatte vor Gericht seine Unschuld beteuert und erklärt, er habe damals nur schlichten wollen. Am Ende des Verfahrens akzeptierte er dann aber doch seine Verurteilung, die nach Jugendstrafrecht erfolgte und auf einen dreiwöchigen Dauerarrest lautete.

Der zur Tatzeit 20-jährige Ostallgäuer war seinerzeit mit dem Haupttäter unterwegs gewesen und offenbar von dessen Attacke auf den Geschädigten überrascht worden. Wie sich das Opfer als Zeuge erinnerte, habe er damals sein Rad vor einem Supermarkt abgestellt. Plötzlich sei der Hauptangeklagte auf ihn zugekommen und habe ihm eine Ohrfeige verpasst. Offenbar fiel dann auch der Satz „Du gibst mir jetzt dein Handy, wegen der Uhr“.

Als sich der Geschädigte weigerte, forderte der Angreifer den Mitangeklagten lautstark zur Wegnahme des Mobiltelefons auf. Laut dem Opfer reagierte dieser jedoch „zögerlich“ und wirkte beim anschließenden Abtasten der Taschen eher „unmotiviert“. Dieses Agieren „mit angezogener Handbremse“ erklärte sich für den Vorsitzenden des Jugendschöffengerichts aus dem Umstand, dass der junge Mann damals sowohl mit dem Hauptangeklagten als auch mit dem Opfer befreundet war.

