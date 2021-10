Ostallgäuer Erziehungsberaterin warnt vor Cyber Grooming

28.10.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Das Internet ist aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken – schon gar nicht für Kinder und Jugendliche. Doch im virtuellen Raum lauern Gefahren, Stichwort: Cyber Grooming. So wird das Anbahnen eines sexuellen Missbrauchs über Online-Medien bezeichnet. „Die Täter bedienen sich eines Mediums, das bei Kindern und Jugendlichen einfach sehr beliebt und wichtig für ihre sozialen Kontakte ist“, warnt Martina Kokorsch von der KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Kaufbeuren anlässlich des Welt-Internet-Tags am 29. Oktober.

Kontakt über vermeintlich harmlose Spieleplattformen

Typischerweise werde der Kontakt zu Kindern und Jugendlichen über soziale Netzwerke oder Online-Spieleplattformen aufgenommen. „Die Täter haben eine geradezu perfide Strategie sich zunächst das Vertrauen der Kinder und Jugendlichen zu erschleichen, indem sie deren Unbedarftheit und Vertrauensseligkeit ausnutzen und Verständnis für die vielleicht schwierige Situation des jeweiligen Opfers vortäuschen“, erklärt Kokorsch. Irgendwann schlage dieses Vertrauensverhältnis um, die Kinder und Jugendlichen werden manipuliert und unter Druck gesetzt. Es werden intime Fotos und Videos oder sogar persönliche Treffen erpresst. Die Dunkelziffer für Cyber Grooming sei groß, Schätzungen zufolge werde jeder zweite Jugendliche zumindest einmal mit unerlaubtem Verhalten oder Inhalten konfrontiert.

Ruhig und sachlich über die Gefahr sprechen

Erwachsene sollten ruhig und sachlich mit Kindern und Jugendlichen darüber sprechen, dass es dieses Phänomen gibt, aber auch Möglichkeiten sich zu wehren, rät die Erziehungsberaterin und fordert außerdem, dass Kinder und Jugendliche ähnlich dem Fahrradführerschein auch einen Internetführerschein in der Schule machen sollten. Das Wissen darüber, was erlaubt ist und was nicht, und wo Grenzen übertreten werden, und wie man sich im virtuellen Raum sicher bewegt sei so gut wie nicht vorhanden, so ihre Beobachtung.

Auch Eltern sind oft ahnungslos

Ahnungslos seien nicht nur die Kinder, sondern meist auch die Eltern. Erwachsene müssten aber über Rechte, Grenzverletzungen und drohenden Missbrauch aufklären. „Dieses Thema muss noch viel mehr als gesellschaftlicher Auftrag verstanden werden“, so Kokorschs Appell, „denn nur starke Menschen können sich für ihre Rechte einsetzen.“ Eine vertrauensvolle Beziehung ermögliche es dem Nachwuchs, sich den Eltern zu öffnen. In Bezug auf die virtuelle Lebenswirklichkeit der Heranwachsenden gilt es für die Eltern, mit ihnen im Gespräch über Online-Erlebnisse zu bleiben und regelmäßig nachzufragen, welche Netzwerke und Online-Angebote sie nutzen.

Ehrlich und offen sollten Mütter und Väter mit ihren Kindern über Gefahren und den typischen Ablauf von Cyber Grooming sprechen. Aus einem solchen Gespräch können gemeinsame Regeln folgen, etwa, dass Kinder und Jugendliche nicht auf Kontaktanfragen von völlig Fremden reagieren oder sich nicht mit rein virtuellen Bekanntschaften treffen. Damit Erwachsene ihren Söhnen und Töchtern hilfreich zur Seite stehen können, falls Cyber Grooming oder auch Cyber Mobbing passiert, brauchen sie Handlungsstrategien. Darum ist es nötig, sich zu informieren, beispielsweise durch Elternabende an Schulen, bei Vorträgen oder auf entsprechenden Internetseiten.

Vorbild in Sachen Selbstschutz

Als Vorbild erziehen Eltern ihren Nachwuchs außerdem automatisch zum Selbstschutz. Wenn Erwachsene vorleben, dass man seine eigenen Rechte kennt und sich Hilfe holt, können auch Kinder und Jugendliche auf solche Strategien zurückgreifen. Beispielsweise beraten zum Thema sexuelle Gewalt auch anonym die Polizei oder das Jugendamt. Auch die KJF Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen informieren zum Thema. Schutzkonzepte und Ansprechpartner gebe es auch an Schulen.

Hier gibt es Hilfe:

Kinder und Jugendliche können sich auch selbst zum Beispiel an die Nummer gegen Kummer unter der Telefonnummer 116 111 oder das Hilfetelefon gegen sexuellen Missbrauch unter 0800 22 55 530 wenden. Die KJF Kinder- und Jugendhilfe Kaufbeuren-Ostallgäu mit Außenstelle in Buchloe ist erreichbar unter Telefon 08341/90240, E-Mail eb.kaufbeuren@kjf-kjh.de