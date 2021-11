Ostallgäuer Obmann wird erstmals virtuell gewählt

Fußball-Schiedsrichter im Ostallgäu gehen neue Wege. Sie bestätigen Ingo Weber im Amt. Der Kaufbeurer erinnert an prominente Referenten wie Urs Meier und Herbert Fandel.

27.11.2021 | Stand: 18:00 Uhr

Es war zum ersten Mal in Schwaben, dass ein Schiedsrichter-Obmann online vom Computer gewählt wurde. Damit betrat die Schiedsrichtergruppe Ostallgäu aufgrund der Corona-Situation Neuland und war erfolgreich damit. 67 Frauen und Männer beteiligten sich an der Wahl. Sie bestätigten mit überwältigender Mehrheit letztlich Ingo Weber aus Kaufbeuren im Amt.

Weitere Neulinge im Amt

Webers zukünftiger Stellvertreter heißt Tobias Kinberger. Als neuer Lehrwart wurde Michel Stölpe als Nachfolger von Christian Schießl ernannt. Als Einteiler fungiert weiterhin Franz Schmid. Dieser wird unterstützt vom neuen Neulingseinteiler Sven Börmann.

Ursprünglich sollte die Hauptversammlung in Altdorf in gemütlicher Runde stattfinden. Aufgrund der hohen Infektionszahlen entschied sich das Team um Gruppenobmann Weber kurzfristig, die Veranstaltung über ein Online-Webinar auszutragen. Trotz dieses ungewohnten Umstandes fanden sich 80 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sowie fünf Gäste im virtuellen Raum ein.

Auch Urs Meier war schon dabei

Der kommissarische Bezirksvorsitzende Dr. Christoph Kern und der kommissarische Bezirksschiedsrichterobmann Paul Birkmeir dankten der Gruppenführung für deren Arbeit in den vergangenen vier Jahren. Diese fasste Weber zusammen und hob die markantesten Termine hervor. So nannte er prominente Gastreferenten wie ehemaligen Fifa-Schiedsrichter Urs Meier und Herbert Fandel, die neben den zahlreichen Lehrabenden auch zur Weiterbildung der Ostallgäuer Unparteiischen beigetragen haben. Weber ging auf die in der Schiedsrichterordnung verankerten Aufgaben des Gruppenausschusses ein.

Trotz Corona viele Events

Die Freizeitgestaltung kam bei den Unparteiischen ebenso nicht zu kurz. So gab es Ausflüge, Sommerfeste und gemeinsam gespielte Hallenturniere. Weber bedankte sich bei den zahlreichen freiwilligen Helfern in der Gruppe, ohne die die vielen Events nicht so reibungslos hätten stattfinden können.

Lesen Sie auch

Fußball Allgäuer Schiedsrichter fordern Respekt

Anschließend hielt der scheidende Lehrwart Christian Schießl ein Resümee zum Halten alter, erfahrener und zum Werben neuer ehrenamtlicher Schiedsrichter. Als einen wichtigen Baustein hierfür nannte Schießl sein Lehrteam, das durch neue Ideen und Einfälle maßgeblich zum guten Erfolg beigetragen habe. Auch er dankte all seinen Mitstreitern. Zum Abschluss überreichte Ehrenobmann Hans Demmler Ingo Weber ein kleines Dankeschön für die Tätigkeit in der vergangenen Amtsperiode.