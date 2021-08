Ein Autofahrer parkt einen anderen ein und beleidigt seine Beifahrerin rassistisch. Dafür gab es vom Kaufbeurer Amstgericht eine Geldstrafe und ein Fahrverbot.

27.08.2021 | Stand: 11:45 Uhr

Der Angeklagte hatte sich im Januar im südlichen Ostallgäu an einer Engstelle in einer Ortsdurchfahrt über den angeblich „recht mittig“ entgegenkommenden jungen Mann geärgert und war ihm nachgefahren, um ihn zur Rede zu stellen. Auf einem Wanderparkplatz platzierte er sein Auto dann so knapp hinter dem Fahrzeug des 26-Jährigen, dass dieser nicht mehr wegfahren konnte.