Welche Perspektiven haben Landwirte ohne eigenen Hof? Benedikt Kuhn, Leiter der Landwirtschaftsschule in Kaufbeuren, über den Wandel in Branche und Fortbildung.

05.12.2023 | Stand: 19:11 Uhr

Ein Drittel der Auszubildenden in der Landwirtschaft kommt nach Angaben des Bayerischen Landwirtschaftsministeriums mittlerweile nicht vom eigenen Hof, sie sind also Quereinsteiger. Zeigt sich dieser Trend auch in der Landwirtschaftsschule im Grünen Zentrum in Kaufbeuren?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.