Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen: Das sind die Planungsdetails

Nun steht fest, wie die Bundesstraßen 16 und 12 verbunden werden könnten, um Kaufbeuren und Pforzen zu entlasten. Das Staatliche Bauamt hat die Trasse vorgestellt.

17.06.2023 | Stand: 09:41 Uhr

Viele Menschen in Pforzen empfinden den Durchgangsverkehr als unerträglich und gefährlich. Rund 10.000 Fahrzeuge rollen nach einem Gutachten im Tagesdurchschnitt durch Pforzen. Der Schwerlastverkehr liegt bei mindestens elf Prozent. In einigen Jahren könnte ein Großteil des überörtlichen Verkehrs jedoch an Pforzen und Kaufbeuren vorbeigeleitet werden, wenn die Pläne für eine Verkehrsverbindung der Bundesstraßen 16 und 12 nördlich von Pforzen verwirklicht werden. Die Trasse für dieses Verkehrsprojekt unter dem Arbeitstitel B16 Ortsumfahrung Kaufbeuren/Pforzen hat das Staatliche Bauamt Kempten erstmals am Mittwochabend öffentlich vorgestellt.

