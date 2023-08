Wichtige Verkehrsader zwischen Ostallgäu und Oberallgäu ab Mittwoch dicht

Wer regelmäßig vom Ostallgäu ins Oberallgäu und zurück pendeln muss, sollte nun umplanen: Eine wichtige Verkehrsader ist gesperrt.

14.08.2023 | Stand: 11:24 Uhr

Die Staatsstraße 2055 zwischen Immenthal und Börwang wird in den nächsten Wochen instandgesetzt. Der Asphalt hat das Ende seiner Lebensdauer erreicht und befindet sich im gesamten Streckenabschnitt in schlechtem Zustand, teilt das Staatliche Bauamt Kempten mit. Auch die Schutzplanken müssen umfangreich erneuert oder auf die heutigen Anforderungen hin erweitert werden. Der Freistaat Bayern investiert insgesamt etwa 2,3 Millionen Euro in die Erhaltung der Infrastruktur und in die Sicherheit auf dieser wichtigen Querspange zwischen Kempten (A7) und Obergünzburg.

Die Arbeiten beginnen am Mittwoch, 16. August. Um die Maßnahme möglichst zügig umzusetzen und innerhalb der verkehrsarmen Zeit der Ferien abzuschließen, sind mehrere Bauphasen und -abschnitte vorgesehen. Zunächst wird die Asphaltdeckschicht auf der gesamten Strecke abgefräst – und zwar unter Vollsperrung: von Mittwoch, 16. August, 6 Uhr, bis Donnerstag, 17. August, 17 Uhr zwischen Börwang bis Abzweig Staatsstraße 2011 Untrasried; von Donnerstag, 17. August, 17 Uhr, bis Freitag, 18. August, 19 Uhr, vom Abzweig Staatsstraße 2011 Untrasried bis Immenthal. Der Verkehr wird im Bauabschnitt 1 von Börwang über Haldenwang und Pfaffenhofen nach Untrasried umgeleitet; im Bauabschnitt 2 über Hopferbach, Eldern und Ollatzried nach Immenthal.

Im Anschluss werden die Randbereiche der Staatsstraße erneuert und instandgesetzt. Dazu zählen laut Staatlichem Bauamt Arbeiten an den Busbuchten, den Nebenflächen sowie an den Randeinfassungen und Bordsteinen. Diese Arbeiten erfolgen unter Verkehr mit Einengungen und halbseitigen Verkehrsführungen, teilweise mit Ampelregelungen.

Vorbehaltlich günstiger Witterung wird danach von Montag, 28. August, bis Freitag, 8. September, die Staatsstraße für die Asphaltierungsarbeiten nochmals voll gesperrt.

Es müssen etwa 45.000 Quadratmeter Asphalt neu hergestellt werden. Anschließend werden noch Restarbeiten unter Verkehr mit Einengungen und halbseitigen Verkehrsführungen, teilweise mit Ampelregelungen, durchgeführt. Dazu zählen insbesondere die Schutzplanken und Markierungsarbeiten.