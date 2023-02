30 Quadratmeter Wohnfläche, nah an der Natur: Benedikt Hagen (24) aus Stöttwang erfüllt sich den Traum vom Eigenheim auf besondere Weise.

17.02.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Zwischen zwei hohen Tannen thront das kleine Haus am Hang und lockt immer wieder Besucher nach Stöttwang. Sogar Autos mit Augsburger oder Starnberger Kennzeichen seien schon vorbeigefahren, sagt Benedikt Hagen. Auch Nachbarn kämen ab und an, um zu schauen, wie das Häuschen mittlerweile aussieht. Seit Monaten baut der 24-Jährige an seinem Tiny House. Über das große Interesse wundert sich Hagen nicht. Immerhin seien die Mini-Häuser in Deutschland noch selten.

