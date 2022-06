Ostallgäuer bezwingt 17 Kilometer, 700 Höhenmeter und 53 Hindernisse

21.06.2022 | Stand: 11:00 Uhr

Stefan Settele war nach zwei Jahren Coronapause wieder bei der dreitägigen OCR Europameisterschaft im italienischen Val di Fiemme dabei. Am ersten Tag des Extremlauf-Wettbewerbs stand der Short Course mit drei Kilometern und rund 20 Hindernissen auf dem Programm. Der Baisweiler begann schnell und fehlerfrei. Die schweren Hindernisse bereiteten ihm keine Probleme, jedoch ein einfacheres Pflicht-Balancierhindernis wurde ihm zum Verhängnis. Mehrere Versuche waren notwendig, was ihm letztendlich einen 20. Platz in seiner Altersklasse bescherte.

Nach dem misslungenen Vortag motivierter den je

Am zweiten Tag stand der Standart Course mit knapp 17 Kilometern, 700 Höhenmetern und 53 Hindernissen an. Es ist der Hauptwettkampf der Europameisterschaft. Nach dem misslungenen Vortag war Settele motivierter den je, konnte sich direkt nach dem Start absetzen – und schnappte sich bei einem Anstieg von 500 Höhenmetern mit zehn Hindernissen noch gut 40 Personen, die vor ihm gestartet waren. Im Zielbereich standen auf den letzten 500 Metern die schwierigsten Hindernisse.

Hangeln, hangeln, hangeln war gefragt

Jetzt gab es keine Entlastung mehr für die Hände – hangeln, hangeln, hangeln war gefragt. Auch hier hatte der Ostallgäuer keine Probleme. Vor der Ziellinie musste er eine Strafrunde absolvieren, da er bei einem Hindernis die Konstruktion mit dem Fuß berührt hatte. Nach exakt zwei Stunden überquerte er letztlich die Ziellinie bei 30 Grad als Zehnter in seiner Altersklasse. „Damit hätte ich gar nicht gerechnet“, staunte Settele bei der Durchsicht aller Ergebnisse.

Am dritten und letzten Tag der EM fand ein Teamlauf statt. Jedes Team besteht aus drei Athleten. Da Settele mit einem Holländer undeinem Serben ein Team bildete, konnten diese nicht in der „National Categorie“ starten sondern mussten in die „Open Wertung“. Alles verlief reibungslos und so konnte zum Abschluss noch ein siebter Platz im Teamlauf verbucht werden.

Bereits eine Woche vorher war Settele beim „Predator Race“ in Neukirchen am Großvenediger gestartet. Dort standen drei Wettkämpfe an zwei Tagen auf dem Programm – in Summe 50 Kilometer mit 2500 Höhenmetern und 100 Hindernissen. Settele erreichte zwei dritte und einen siebten Platz was in der Gesamtwertung (Addition aller drei Zeiten) zu einem zweiten Platz der Elite Kategorie geführt hatte.

Auf der Reise begleiteten Settele seine Frau und die beiden Kinder (ein und vier Jahre alt), die ihren Papa stolz anfeuerten.