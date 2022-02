Die Helden haben die Haare schön - kostenloses Styling für Pflegekräfte

Sie sind die Heldinnen und Helden der Corona-Pandemie - und sollen dafür auch mehr bekommen als Applaus. Darum spendieren Ostallgäuer Friseure Pflegekräften den Haarschnitt.

07.02.2022 | Stand: 17:55 Uhr

Sie sind die Helden der Coronapandemie, sie kämpfen unermüdlich an vorderster Front gegen das Virus und für ihre schwer erkrankten Patienten. Nun bekommen die Pflegekräfte der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren als kleines Dankeschön gratis die Haare geschnitten.

Pflegekräfte bekommen in 40 Ostallgäuer Betrieben kostenloses Styling

Rund 40 Betriebe nehmen an der Aktion der Friseurinnung Ostallgäu teil, so wie Petra Cipri vom Friseursalon Hairport in Neugablonz. „Voll, voll cool“ findet sie das. Wertschätzung zeigen und etwas zurückgeben, das wolle sie und dafür habe sie am Montag extra ihren Salon aufgesperrt. „Ich habe heute gut zu tun, aber es sind noch ein paar Termine frei“, erzählt sie. Auch am kommenden Montag haben die Pflegekräfte noch mal die Gelegenheit, sich kostenlos stylen zu lassen.

