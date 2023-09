Ostallgäuer IHK-Experte: Auch Influencer sind steuerpflichtig

Finanzämter haben ein Auge auf das, was auf Tiktok, Instagram und Co. passiert. Wer mit sozialen Medien Geld verdient, muss einiges beachten.

28.08.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Schminktipps, Sport, Mode oder Kochrezepte: Influencer teilen in sozialen Netzwerken Bilder und Videos und verdienen damit Geld. Sie sind auf Instagram, Tiktok und anderen Plattformen geschätzte Werbepartner für die Industrie.

Wenn das Hobby zur Einnahmequelle wird

„Bei vielen beginnt alles als Hobby und weitet sich erst im Laufe der Zeit zu einer lukrativen Tätigkeit aus, die dann durch die Finanzbehörden beobachtet wird“, warnt Simion Hersonski vom Beratungszentrum Recht und Betriebswirtschaft der IHK Schwaben.

Einkommensteuererklärung für Influencer

„Wenn der Gewinn aus der Tätigkeit als Influencer in einem Kalenderjahr den jährlichen Grundfreibetrag übersteigt, müssen Influencer eine Einkommensteuererklärung abgeben“, sagt Hersonski. Ist der Gewerbeertrag höher als 24.500 Euro, fällt Gewerbesteuer an und manchmal auch Umsatzsteuer an. „Dabei spielt es keine Rolle, ob der Influencer ursprünglich die Absicht hatte, seinen Account nur als Hobby zu betreiben.“

Experte rät: „Steuerliche Pflichten ernst nehmen“

Hersonski rät, die steuerlichen Pflichten ernst zu nehmen: „Neben der Nachzahlung der nicht bezahlten Steuern könnten beispielsweise hohe Zinszahlungen, Geldstrafen und in Extremfällen sogar eine Freiheitsstrafe drohen.“

Infos zu Influencer und Steuern: ihk.de/schwaben, Nr. 5063586.

Lesen Sie auch: Tipps: So sparen Rentner bei der Steuererklärung