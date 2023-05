Ostallgäuer Landfrauenchor hinterlässt guten Eindruck in Ansbach

Der Ostallgäuer Landfrauenchor vertritt die Region beim Landeschöretreffen des Bayerischen Bauernverbandes. Was es bei der Veranstaltung zu hören und zu sehen gab.

04.05.2023 | Stand: 11:00 Uhr

Das Allgäu bestens vertreten hat der Ostallgäuer Landfrauenchor unter der Leitung von Lucia Buch beim 35. Bayerischen Landeschöretreffen im mittelfränkischen Ansbach. 18 von 62 Chören unter dem Dach des Bayerischen Bauernverbandes gestalteten die Veranstaltung im Tagungszentrum „Onoldia“ in Sichtweite des Ansbacher Schlosses. Früh morgens ging es für die 23 Ostallgäuer Sängerinnen im Reisebus los. In Erkheim stiegen dann noch die Mitglieder des Allgäuer Bauernchores und der örtlichen Singgemeinschaft zu, die sich zu einem Projektchor für Ansbach zusammengeschlossen hatten. Das Ensemble vertrat damit auch das Unterallgäu und brachte als einziger Männerchor eine interessante Klangfarbe in das ansonsten ausschließlich von Frauenchören bestimmte Teilnehmerfeld. Das Programm startete mit einem evangelischen Gottesdienst unter Leitung von Regionalbischöfin Gisela Bornowski, musikalisch mitgestaltet von einem Posaunenchor. Es folgten zahlreiche Grußworte. Unter anderem würdigten Regierungspräsidentin Dr. Kerstin Engelhardt, Landrat Dr. Jürgen Ludwig und die Ansbacher Bürgermeisterin Elke Homm-Vogel das Engagement des Bayerischen Bauernverbandes, der sich durch das Landeschöretreffen auch als Kulturakteur zeige.

Neben traditionell bäuerlichem Liedgut gibt es auch Mehrstimmiges aus dem 16. Jahrhundert zur hören

Die mittelfränkische Bezirksbäuerin und stellvertretende Landesbäuerin Christine Reitelshöfer führte durch das Programm. Sie wies auf die modernen Strömungen, aber auch die traditionelle Lebensart, für die die Mitglieder des Verbandes stünden, hin. Gerade das Singen in den Landfrauen- und Bauernchören bilde einen wichtigen Ausgleich zum fordernden Arbeitsalltag auf den Höfen. Dann gehörte der Rest des Tages nur noch der Musik. Faszinierend war die Vielfalt der Gruppen: Neben traditionell auftretenden Landfrauenchören standen auch eher städtisch geprägte Ensembles auf der Bühne. Kaum ein Landfrauenchor besteht eben heute noch ausschließlich aus in der Landwirtschaft Beschäftigten. Auch die musikalischen Richtungen wiesen eine große Vielfalt auf: Neben dem traditionell bäuerlichen, oft an den Jahreszeiten und der Natur orientiertem Liedgut und dem Bekenntnis zur Heimat fand sich auch etwa Mehrstimmigkeit aus dem 16. Jahrhundert im Programm. Der Ostallgäuer Landfrauenchor hinterließ mit „Jeden Morgen geht die Sonne auf“ bei den fachkundigen Kolleginnen und Kollegen einen überaus positiven Eindruck. Dazu trugen auch Schlagertitel („Griechischer Wein“, „Schuld war nur der Bossa Nova“, „Ein bisschen Frieden“), Neues Geistliches Liedgut („Danke“) oder interessant-hintersinnige textliche Spitzfindigkeiten („Die Ballade vom Löwenzahn“) bei.

Das 35-jährige Bestehen wird im Oktober mit einem Konzert in Blonhofen gefeiert

Viele Sängerinnen und Sänger nutzten das Chöretreffen in Mittelfranken, um einerseits Anregungen für die künftige eigene Arbeit mit nach Hause zu nehmen, aber auch, um während der Pandemie etwas eingeschlafene persönliche Kontakte neu zu beleben. Auch im Hinblick auf die instrumentale Begleitungen war Vielfalt geboten: Von „ganz ohne“, also a cappella, über das Keyboard bis zum Akkordeon und von der Stubenmusik bis hin zur Blockflöte war vieles vertreten. Landesbäuerin Christine Singer ehrte mehrere Chöre mit Urkunden für ihr langjähriges Bestehen. Aus dem schwäbischen Raum waren dies der Landfrauenchor Dillingen für 45 Jahre und der Ostallgäuer Landfrauenchor, den es heuer seit 35 Jahren gibt. Letzteres Jubiläum wird am Sonntag, 22. Oktober, begangen. Dann ist ein Konzert zusammen mit anderen Chören und Instrumentalensembles im Stadltheater in Blonhofen geplant.