Ortsbäuerinnen wollen Angebote für jüngere Landwirte schaffen

Bei einer Arbeitstagung informieren sich die Bäuerinnen im Ostallgäu über aktuelle landwirtschaftliche Themen – und schmieden Reisepläne zur Insel der Aphrodite.

11.10.2023 | Stand: 05:00 Uhr

Bei der Arbeitstagung der Ostallgäuer Ortsbäuerinnen war einiges geplant. Kreisbäuerin Karina Fischer blickte auf Veranstaltungen zurück und bedankte sich bei den Ortsverbänden, die bei der Kuchenaktion der Firma Hörmann in Buchloe mitgeholfen und gebacken haben: „Dank Euch konnten 184 Kuchen verkauft werden.“

BBV-Kreisobmann Andreas Schmid gab ihnen einen Überblick über den „Zukunftsvertrag zur Landwirtschaft in Bayern“. Dieser Vertrag zwischen Staatsregierung und Bauernverband soll die Rahmenbedingungen der Landwirtschaft in Bayern verbessern und formuliert konkrete Maßnahmen.

Monika Babel und Conny Simon werden stellvertretende Kreisbäuerinnen

Da die bisherige stellvertretende Kreisbäuerin, Renate Hämmerle, ihr Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hat, stand die Wahl einer Nachfolgerin an. Bereits im Vorfeld gab es die Überlegung die Stellvertretung der Kreisbäuerin auf zwei Personen zu verteilen. Dafür kandidierten Monika Babel, Ortsbäuerin in Pfronten, und Conny Simon, Ortsbäuerin in Ruderatshofen-Immenhofen.

Die beiden stellten sich in der Versammlung vor. Die Abstimmung zeigte, dass die Ortsbäuerinnen geschlossen hinter den neuen stellvertretenden Kreisbäuerinnen stehen. In einem zweiten Wahlgang wurde Monika Möggenried, Ortsbäuerin von Aitrang, als Beisitzerin in den Kreisvorstand der Landfrauengruppe gewählt.

Aktionen und Ausflüge für Mitglieder bis 35 Jahre

Anschließend stellte Matthias Letzing die Inhalte des Zukunftsprojekts „Rolle Vorwärts“ im BBV vor. Neben einem neuen, prägnanten Leitbild soll der Jugend mehr Beachtung geschenkt werden. So werden mit „BBV NextGeneration“ viele Aktionen und Ausflüge für Mitglieder bis 35 Jahre organisiert. Für die Ausarbeitung des Leitbilds wurden die Ergebnisse der letzten Mitgliederbefragung verwendet.

Alex Kröper informierte die Ortbäuerinnen anschließend über das BBV Bildungswerk. Hier sei es ganz wichtig, dass die Veranstaltungen, die auf Ortsebene organisiert und durchgeführt werden, als Bildungswerksveranstaltungen ausgeschrieben werden. Im September fand eine „Landfrauen on Tour“-Veranstaltung im Rewe-Center Kaufbeuren statt. Die Veranstaltung war gut besucht und bekam positives Feedback.

Um künftig ähnliche Veranstaltungen auf die Beine zu stellen, werden im Ostallgäu noch BBV-Ernährungsfachfrauen gesucht. Wie man sich dazu qualifizieren kann, erläuterte Conny Simon. Interessierte können sich bei der Geschäftsstelle in Kaufbeuren melden. Nach längerer Pause geht es für die Frauen (und Männer) im BBV Ostallgäu wieder auf Reisen. Von 15. bis 20. März 2024 ist eine Reise nach Zypern, auf die Insel der Aphrodite, geplant. Es gibt aber nur 35 Plätze. Den Frauen wurden auch die Veranstaltungen für das Winterhalbjahr vorgestellt.

Kreisbäuerin Fischer freute sich, dass es die Adventsfeier – ähnlich wie im Jahr 2022 – wieder gibt. Erstmals wird sie gemeinsam mit dem VLF organisiert.

