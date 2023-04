Ostallgäuer (19) versucht vor Gericht, Serie von Straftaten zu erklären

„Ich tue erst etwas und denke dann nach“, sagt der Angeklagte vor dem Amtsgericht in Kaufbeuren. Mehrfach hat er Kennzeichen, Benzin und Autos gestohlen.

26.04.2023 | Stand: 18:48 Uhr

„Ich tue erst etwas und denke dann nach.“ Mit diesen Worten versuchte ein 19-jähriger Angeklagter aus dem Ostallgäu jetzt vor dem Kaufbeurer Jugendschöffengericht zu erklären, warum er im vergangenen Jahr eine Vielzahl von Eigentumsdelikten begangen hatte, die sich fast alle um das Thema Auto drehten.

Acht Kennzeichen, 17 Tankfüllungen und Auto gestohlen

Acht Kennzeichen, 17 Tankfüllungen und einen Pkw hatte er gestohlen, einen weiteren Autodiebstahl sowie das Abzapfen von Benzin aus einem geparkten Wagen versucht. Die Taten hatte er begangen, obwohl er nach der teilweisen Verbüßung einer zweieinhalb-jährigen Jugendstrafe noch mit einer Reststrafe von acht Monaten unter Bewährung stand.

Weil die Verurteilung aus dem Jahr 2019 nun in die aktuelle Entscheidung mit einbezogen wurde, summierte sich die Gesamtstrafe auf vier Jahre und sechs Monate.

Maximal zwei Jahre und acht Monate Jugendhaft

Nachdem der Angeklagte aber bereits knappe zwei Jahre abgesessen hat, muss er maximal noch für zwei Jahre und acht Monate in Jugendhaft. In dieser Zeit, so der Vorsitzende des Jugendschöffengerichts im Urteil, habe der junge Mann „die Chance, etwas Sinnvolles zu machen“, zum Beispiel den Abschluss seiner Ausbildung oder eine berufliche Weiterbildung. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Gewalterfahrungen und instabile Familienverhältnisse

Dass auf den 19-Jährigen noch Jugendstrafrecht zur Anwendung kommen musste, stand für alle Verfahrensbeteiligten außer Frage: Der bisherige Lebensweg des jungen Mannes ist von Brüchen geprägt, von Gewalterfahrungen und instabilen familiären Verhältnissen. Aus dem Strafregister des jungen Mannes geht hervor, dass er bereits als Jugendlicher zahlreiche Delikte begangen hatte, vor allem Laden- und Einbruchsdiebstahl. Auch bei seinen aktuellen Taten handelte es sich fast ausschließlich um Eigentumsdelikte.

Auswertung von Überwachungsvideos und Hausdurchsuchung

Der junge Mann hatte immer wieder an abgestellten Autos die Nummernschilder abmontiert und diese an eigenen Fahrzeugen angebracht. Anschließend hatte er getankt, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Polizei war ihm durch die Auswertung von Überwachungsvideos auf die Spur gekommen und hatte dann bei einer Hausdurchsuchung unter anderem auffällige Kleidungsstücke sichergestellt, die er bei seinen Taten getragen hatte.

Als die Staatsanwältin den zuständigen Ermittler jetzt nach seinem damaligen Eindruck vom Angeklagten fragte, erklärte dieser, der junge Mann habe „unbeeindruckt“ gewirkt. Im Prozess war der 19-Jährige dagegen einsichtig und reuig und legte ein umfassendes Geständnis ab. Wie der Verteidiger im Plädoyer betonte, habe sein Mandant dadurch „dem Gericht und allen Verfahrensbeteiligten eine langwierige Beweisaufnahme erspart.“

Lesen Sie auch: Gerichtsprozess in Kaufbeuren - 22-jähriger Ostallgäuer rastet im Streit aus und attackiert Freundin brutal.