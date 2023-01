Seit 15 Jahren Schöffin: Ostallgäuerin gewinnt tiefe Einblicke in die Welt der Kriminalität

Aktuell werden bundesweit Schöffen gesucht. Mit Berufsjuristen urteilen sie über Angeklagte. Eine Ostallgäuerin erzählt, was sie als Laienrichterin erlebt.

13.01.2023 | Stand: 18:30 Uhr

Es ist eine Aufgabe, die tiefe Einblicke in die Welt der Kriminalität, in die Gesellschaft und die Justiz gewährt: das Schöffenamt. Im Frühjahr 2023 werden bundesweit neue ehrenamtliche Laienrichterinnen und -richter für die Amtszeit 2024 bis 2028 gewählt. In Kaufbeuren sind es rund 50 Frauen und Männer, die in Verhandlungen am Amtsgericht Kaufbeuren und am Landgericht Kempten das Volk vertreten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.