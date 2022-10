Unbekannter spricht Sechsjährigen an Bushaltestelle im Ostallgäu an

Schon wieder hat ein Fremder ein Kind im Allgäu angesprochen: In Osterzell (Ostallgäu) hat ein Mann einen 6-Jährigen an einer Bushaltestelle angesprochen.

27.10.2022 | Stand: 13:19 Uhr

In Osterzell (Landkreis Ostallgäu) bei Kaufbeuren hat ein Mann einen sechsjährigen Jungen an einer Bushaltestelle angesprochen. Der Unbekannte soll etwa 45 Jahre alt gewesen sein und mit seinem schwarzem Kleinwagen neben der Bushaltestelle angehalten haben, so die Polizei. Dann sprach er den Jungen an. Die Mutter, die gerade ihren Sohn abholen wollte, erkannte die Situation und sprach den Unbekannten an. Dieser fuhr daraufhin mit seinem Wagen weg.

Bislang ist nur ein Teil seines Kennzeichens bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen sollen sich bitte bei der Polizei Kaufbeuren unter der Telefonnummer 08341-933-0 melden.

Derartige Fälle kommen aktuell immer wieder in der Region vor. In Memmingen wurden letzte Woche drei Kinder von Unbekannten angesprochen. Tipps, wie sie sich und ihre Kinder schützen können, finden Eltern hier.

Mehr Nachrichten aus Kaufbeuren und dem Ostallgäu lesen Sie hier.