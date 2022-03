Drohen in Osterzell Überschwemmungen im Neubaugebiet? Gemeinde ändert jetzt den Bebauungsplan

Wegen eines Bachs ändert der Gemeinderat Osterzell einen Bebauungsplan. Während am neuen Geh- und Radweg gepflanzt wird, soll am Viadukt ein Hang gerodet werden.

28.03.2022 | Stand: 05:49 Uhr

Drohen Überschwemmungen? Der Bebauungsplan Osterzell Süd stand in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erneut auf der Tagesordnung. Laut Wasserwirtschaftsamt ist der angrenzende Namenlose Bach als Gewässer dritten Grades eingestuft, wenn auch zur Zeit kein Wasser zu sehen ist. Das Planungsbüro Moser hatte für die Gemeinde Berechnungen angestellt und kam zu dem Ergebnis, dass Oberflächenwasser in das vorgesehene Baugebiet hineinlaufen könnte.

Anwohner wollen selbst einen Rückhalteraum erstellen

Die beiden betroffenen Eigentümer erklärten sich bereit, einen geeigneten Rückhalteraum für das Wasser auf der eigenen Fläche selbst zu erstellen. Aus zunächst vier geplanten Baufenstern würden dann zwei. Der Gemeinderat fasste einstimmig den Beschluss zur weiteren Auslegung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange des Bebauungsplans.

Den Antrag eines Bürgers gegen die geplante, kontrollierte Ausuferung des Hühnerbachs verfolgt der Rat nicht weiter. Zum einen hätten die Einwände bei der öffentlichen Auslegung erfolgen müssen, zum anderen sieht hier das Wasserwirtschaftsamt keine Gefahr, dass das Grundwasser durch die vorgesehenen Revisionsmaßnahmen steigen soll, wie vom Antragsteller befürchtet. Ein Wasserrechtsverfahren ist jetzt nicht mehr möglich, sagte Bürgermeister Bernhard Bucka.

Geh- und Radweg zwischen Osterzell und Stocken soll bepflanzt werden

Für den neu entstandenen Geh- und Radweg zwischen Osterzell und Stocken sind Bepflanzungen mit diversen Sträuchern und Obstbäumen vorgesehen. Dies soll zeitnah erfolgen. Demnächst werden die fehlenden Straßenmarkierungen aufgebracht. Dem nachträglichen Beschluss über 30 Meter Bordsteine für einen Bereich der Waldhausstraße stimmte der Rat einvernehmlich zu. Es sei günstiger, die Bauarbeiten durch die Firma vor Ort vornahmen zu lassen, als später erneut anzufangen, sagte Bucka. Die Kosten schlagen mit 9500 Euro zu Buche.

An einer anderen Stelle – östlich des Viadukts – soll ein Hang als zusätzliche Ausgleichsfläche gerodet werden. Das hat die Untere Naturschutzbehörde angewiesen. Gemeinderat Norbert Strohhacker sagte, das spreche gegen den gesunden Menschenverstand. Seine Kolleginnen und Kollegen aus dem Rat stimmten zu. Auf der einen Seite müsse bepflanzt werden, auf der anderen Seite werde gerodet, wo bereits Bäume, Büsche und Sträucher wachsen. „Man spricht seit Jahren vom Abbau der Bürokratie, das Gegenteil ist der Fall“, sagte Dritter Bürgermeister Ludwig Lang.

Zwei Kindern bekommen im Osterzeller Kindergarten keinen Platz

Lesen Sie auch

Bauen im Ostallgäu Osterzell braucht mehr Wohnungen und mehr Kita-Plätze

Außerdem wurde darüber informiert, dass zwei Kinder von neu zugezogenen Eltern im Kindergarten momentan keinen Platz bekommen haben und in Nachbargemeinden untergebracht werden. Werde jedoch ein geplanter Integrationsplatz nicht in Anspruch genommen, ändere sich die Situation, sagte Bucka.

In Osterzell sind derzeit 18 Flüchtlinge aus der Ukraine untergekommen, berichtete der Bürgermeister. Zwei weitere dürften in den nächsten Tagen folgen. In Osterzell wohnt seit Längerem eine Bürgerin, die früher in der Ukraine gelebt hat. Ihr sei es unter schwierigsten Bedingungen gelungen, ihre Mutter aus dem Kriegsgebiet zu sich zu holen. Ferner stelle sie sich als Dolmetscherin zur Verfügung. Das Team „Garten Eden“ will demnächst ein Willkommensgrillen am Schwimmbad organisieren.

Da das Musikfest in Osterzell näher rückt, wurde beschlossen, dass Freiwillige an den Ortsein- und -ausgängen Grußschilder aufstellen.

Lesen Sie auch: