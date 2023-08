Osterzeller Strandgeschichten - viel Spaß beim Beachvolleyballturnier der TSG

„Blockwurst“ gewinnt das Beachvolleyball-Turnier der Turn- und Sportgemeinschaft Osterzell - dabei war "Block'n'Roll" ein harter Gegner.

17.08.2023 | Stand: 04:00 Uhr

„Blockwurst“ gegen „Block´n Roll“ – so hieß das spannende Finale des diesjährigen Beachvolleyballturniers der Turn- und Sportgemeinschaft (TSG) Osterzell. Und die Lebensmittelkenner hatten schließlich die Musiker erfolgreich geblockt und gewannen. Nicht nur das Finale fand heuer Anerkennung: „Das Niveau der einzelnen Wettkämpfe steigt von Jahr zu Jahr an“, stellten unisono Vereinsvorsitzender Stefan Löcherer und sein Stellvertreter fest – das wurde auch von den begeisterten Zuschauern bestätigt.

18 Teams am Start

18 Mannschaften durften beim traditionellen Beachvolleyball-Turnier an den Start gehen. Aber Löcherer berichtete, dass ursprünglich 23 Teams teilnehmen wollten, was aber den Zeitplan gesprengt hätte. Bei bestem Wetter wurde den zahlreichen Zuschauern und mitgereisten Fans in Osterzell nicht nur toller Sport geboten. Kulinarisch war man mit Kaffee und Kuchen, allerlei Getränken und später Gegrilltem, bestens versorgt. Zur Abkühlung konnten die Sportlerinnen und Sportler zwischendurch auch in einen Pool springen – wovon reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Blockwurst im Finale, Bockwurst auf dem Grill

Meist gemischte Teams mit fantasievollen Namen gaben im weichen Sand ihr Bestes. So traten die „Krummhaxigen Bergäffla“, bei denen auch bei näherer Betrachtung keine krummen Haxen zu erkennen waren, gegen „We Will Block You“ an. Und während im zweiten Halbfinale „Blockwurst“ aufspielte, gab es vom Grill bereits das Original: Bockwürste. Akrobatische Einlagen und respektabel lange Ballwechsel fanden immer wieder den Applaus des Publikums. Egal ob ein Team bereits in der Vorrunde ausschied oder bis in die Finalrunden mitspielte, Spaß hatte es auf jeden Fall gemacht, sagte ein Spieler.

Professionelle Schiedsrichterin

Am Ende wurden „Hakuna Matata“ den dritten Platz für sich verbuchen, „We Will Block You“ wurden Vierte. Im Finale traten eben „Blockwurst“ gegen „Block´n Roll“ an – und „Blockwurst“ wurde seinem Namen gerecht und siegte mit 25:19. Als Belohnung gab es für die Siegermannschaften Hartwürste, Bier und Gutscheine. Matthias Lang bedankte sich bei Sportlerinnen und Sportlern, bei der professionellen Schiedsrichterin, Andrea Dürr, sowie bei allen Helfern.