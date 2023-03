Paketzusteller in Mauerstetten beschädigt Garagentor und flüchtet

In Mauerstetten/Steinholz hat der Fahrer eines Paketzustelldienstes gestern ein Garagentor beim Rangieren beschädigt. Anschließend fuhr er davon.

12.03.2023 | Stand: 10:15 Uhr

Wie die Polizei in Kaufbeuren/Allgäu mitteilt, touchierte der DPD-Paketzusteller mit seinem Fahrzeug beim Rangieren ein Gartentor eines Anwesens in der Birkenfeldstraße in Mauerstetten/Steinholz.

Der Fahrer entfernte sich anschließend mit seinem Paketauto von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Polizei Kaufbeuren bittet um Hinweise zum Vorfall in Mauerstetten

An dem Gartentor entstand ein Schaden von rund 800 Euro. Die Polizeiinspektion Kaufbeuren nimmt Hinweise von Zeugen unter der Telefonnummer 08341/933-0 an.

