Am Klinikum Kaufbeuren sorgen Wildparker für Unmut. Das sind die Kritikpunkte.

01.04.2022 | Stand: 07:19 Uhr

Die Parkgewohnheiten am Kaufbeurer Klinikum ändern sich offenbar nur langsam. Noch immer stellen Mitarbeiter oder Besucher ihre Autos am Rand der Dr. Gutermann-Straße ab. Seitdem die provisorischen Stellflächen mit dem Beginn der Parkraumbewirtschaftung am Klinikum dort wieder zurückgebaut wurden, ist das allerdings nicht mehr erlaubt.