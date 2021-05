Die Politik will die Chance nutzen, um die Finanzhochschule samt Campus in Kaufbeuren zu etablieren. Was die Sportler dazu sagen und wann die Bagger anrücken könnten.

04.05.2021 | Stand: 18:15 Uhr

Statt die bisher von Oberbürgermeister Stefan Bosse favorisierte Moserwiese will die Stadt dem Freistaat nun doch die Fläche des Parkstadions für den Neubau einer Finanzhochschule anbieten. Der Landtagsabgeordnete Bernhard Pohl hat dieses Gelände bereits mehrfach ins Spiel gebracht.