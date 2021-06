OB und Stadträte tauschen sich am runden Tisch mit Kaufbeurer Sportvereinen über alternativen Spiel- und Trainingsort aus. Einigung bleibt schwierig.

15.06.2021 | Stand: 12:35 Uhr

Als neuer, dauerhafter Standort für die Finanzhochschule in Kaufbeuren kommt laut Oberbürgermeister Stefan Bosse mangels geeigneter Alternativen aktuell nur das Parkstadion in Frage. An einem runden Tisch haben sich der OB, Vertreter der sechs Stadtratsfraktionen und Referatsleiter der Stadtverwaltung am Montagabend hinter verschlossenen Türen mit Vertretern der betroffenen Sportvereine ausgetauscht.