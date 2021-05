Partnerstädte von Kaufbeuren im Zeichen der Pandemie

Die Bürgermeister der drei Partnerstädte senden den Kaufbeurern Videobotschaften. Was hinter dieser Aktion steckt.

12.05.2021 | Stand: 18:54 Uhr

Seit Jahrzehnten pflegt Kaufbeuren freundschaftliche Beziehungen mit Partnerstädten in Italien, Ungarn und Tschechien. Der Austausch findet dabei eben nicht in erster Linie auf politischer Ebene, sondern unter Schulen, Vereinen, beim Sport und zu Veranstaltungen wie dem Tänzelfest statt. Die Corona-Pandemie und die Einschränkungen im öffentlichen Leben haben die Verbindungen nun erschwert. Persönliche Besuche sind so gut wie unmöglich. Die Städte Ferrara in Italien, Jablonec nad Nisou in Tschechien und Szombathely in Ungarn sind wie Kaufbeuren vor diese Herausforderungen gestellt.

Idee von Oberbürgermeister Stefan Bosse

Auf Einladung von Kaufbeurens Oberbürgermeister Stefan Bosse entstanden deshalb Grußbotschaften in den Partnerstädten, mit denen sich seine Amtskollegen an die Kaufbeurer wenden. Die Videoclips von Bürgermeister Jirí Cerovsky aus Jablonec nad Nisou und von Vizebürgermeister Dr. László Gyözö aus Szombathely zur aktuellen Corona-Lage in den Partnerstädten sind über den Youtube- Kanal der Stadt, aber auch über die Homepage des Rathauses unter der Rubrik Aktuelles abrufbar. Demnächst wird dort auch eine Nachricht aus dem Rathaus in Ferrara erwartet.