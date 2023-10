O'zapft is - Kaufbeurens Partnerstadt Ferrara feiert

Riesen Andrang beim Oktoberfest in der Kaufbeurer Partnerstadt Ferrara: Wann kommen die Italiener wieder an die Wertach?

14.10.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Auf Einladung von Kaufbeurens Partnerstadt Ferrara hat Ernst Holy in Vertretung von Oberbürgermeister Stefan Bosse am dritten Oktoberfest in der italienischen Stadt teilgenommen. Er zapfte dort das erste Fass an.

Am ersten Abend kamen etwa 8000 Besucher in das festlich weißblau geschmückte Zelt. Der Oberbürgermeister von Ferrara, Alan Fabbri, würdigte in seiner Eröffnungsrede die Städtepartnerschaft mit Kaufbeuren und hob die vielen gegenseitigen Besuche zwischen den Städten und die innige Verbindung hervor.

Eine Delegation aus Ferrara wird zum diesjährigen Weihnachtsmarkt in Kaufbeuren erwartet.