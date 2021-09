Party mit 600 Gästen in Baisweil aufgelöst: Das sagen Bürgermeisterin und Veranstalter

In Baisweil ist am Wochenende eine Party mit 600 Gästen aus dem Ruder gelaufen. Das sagen die Veranstalter und die Zweite Bürgermeisterin zu den Geschehnissen.

Mit solch einem Andrang haben auch die Veranstalter nicht gerechnet: Etwa 600 Menschen haben von Samstag auf Sonntag in Baisweil in einem Stadel - in der sogenannten Bude - gefeiert. Die Party war zwar bei der Gemeinde angemeldet und auch die 3G-Regel wurde eingehalten. Doch die Feier drohte, außer Kontrolle zu geraten. Die Veranstalter und die zweite Bürgermeisterin von Baisweil, Iris Spielmann, geben ihr Statement.

"Für die Pöbeleien gegenüber den Sanitätern und den Beamten haben wir keinerlei Verständnis und null Akzeptanz", sagt Spielmann, die den erkrankten Bürgermeister Stefan Seitz vertritt. Doch dass die Jugendlichen nach solch langer Zeit der Zurückhaltung mal wieder feiern wollten, könne sie verstehen. "Es war jugendlicher Leichtsinn, dass sie die Veranstaltung in den sozialen Medien geteilt haben", sagt die Zweite Bürgermeisterin. Denn so seien auf der Party zahlreiche Gäste aus umliegenden Gemeinden und von noch weiter weg erschienen.

"Wir haben mit 100 bis 150 Gästen gerechnet", sagen die Veranstalter, die anonym bleiben wollen gegenüber unserer Redaktion. Auf Instagram habe sich die Party aber wie ein Lauffeuer verbreitet. "Es waren ganz viele Leute da, die niemand von uns kannte", sagt einer der Veranstalter. Auch die Partygäste, die gegen die Sanitäter gepöbelt haben, habe keiner der Veranstalter gekannt. "Die Party war eigentlich nur für unseren Freundeskreis geplant. Wir wollten mit unseren Spezln feiern" sagen die 18 und 24 Jahre alten Veranstalter.

Party in Baisweil: Corona-Regeln wurden strikt eingehalten

An die Corona-Vorgaben haben sie sich strikt gehalten, sagen sie. "Zutritt war nur mit 3G, das haben wir streng überprüft. Und wer das nicht vorweisen konnte, durfte nicht rein", sagen sie. Die Polizei habe das auch abgesegnet.

Gegen drei Uhr habe die Polizei die Party dennoch aufgelöst, weil die Stimmung zu kippen drohte. Ein stark Betrunkener musste von Sanitätern behandelt werden. Doch ein paar Gäste haben die Rettungskräfte von der Arbeit abgehalten und gepöbelt.

Rettungsdienst bei Arbeit belästigt 600 Feiernde: Polizei muss mit mehreren Streifen Party in Baisweil beenden

In Zukunft wollen die Baisweiler nicht mehr in diesem Ausmaß feiern. "In diesem Jahr war es das erst mal mit Partys", sagen sie. Und beim nächsten Mal wollen sie sich professionelle Hilfe suchen und noch besser planen. Am Sonntag seien sie durch das ganze Dorf gefahren, um Müll und leere Flaschen aufzusammeln, die das Partyvolk liegen gelassen habe.

Aus dem Ruder gelaufene Party in Baisweil: "Darf so nicht passieren"

"Ich war am Sonntagnachmittag da, sie haben dort schon alles sehr gut aufgeräumt", bestätigt Spielmann. "Die Pöbelnden stammten auch nicht aus Baisweil", versichert die Zweite Bürgermeisterin. Dass die Party so aus dem Ruder läuft, sei blöd. "Das darf natürlich nicht passieren."

