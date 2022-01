19-Jährige versuchte verzweifelt, sexuelle Übergriffe abzuwehren. Daraufhin wurde der Angeklagte gewalttätig. Warum ihm das Gericht "allerletzte Chance“ gibt.

16.01.2022 | Stand: 16:30 Uhr

Was als entspannter Abend mit Freunden begann, endete für eine junge Frau aus Kaufbeuren im vergangenen März in einem Albtraum: Nach einer Party in einer Lagerhalle wurde die 19-Jährige von einem Bekannten sexuell missbraucht. Insbesondere griff ihr der 23-Jährige trotz ihrer verzweifelten Gegenwehr wiederholt in den Intimbereich und drang dabei mit dem Finger in sie ein.