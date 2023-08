Was macht eigentlich die Sicherheitswacht Kaufbeuren?

Thomas Christ und Christine Pöschl sprechen über die Aufgaben der Sicherheitswacht. Sie finden: Seit Corona hat sich das Verhalten vieler Menschen geändert.

16.08.2023 | Stand: 11:45 Uhr

Vielen ist mulmig zumute, wenn sie nachts in den Straßen unterwegs sind. So ging es auch Thomas Christ. 2011 habe es eine Situation mit Jugendlichen gegeben, in der er sich unwohl fühlte. „Dagegen wollte ich etwas tun“, sagt er. Deshalb trat er der Sicherheitswacht bei. Denn die Aufgabe der Sicherheitswacht ist laut Polizeihauptkommissar Stefan Elmer, ein friedliches Miteinander sowie einen guten Kontakt zu den Bürgern herzustellen. „Die Sicherheitswacht ist eine große Hilfe für die Polizei, so können wir zusätzlich Präsenz zeigen“, sagt er.

