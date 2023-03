Schlammschlacht statt Spaziergang in Kaufbeuren

Er sah aus wie eine Spaziergänger, hatte aber etwas ganz anderes im Sinn. In Kaufbeuren warf ein älterer Mann Matsch auf die Scheibe eines Autos. Dann floh er.

21.03.2023 | Stand: 13:36 Uhr

Am Montagmorgen hat ein älterer Mann in Kaufbeuren Matsch auf ein geparktes Auto geworfen. Wie die Polizei berichtet, stand das Auto in der Nähe der Fachoberschule Schelmenhofstraße. Der Unbekannte war in Begleitung einer Frau unterwegs, als er Schlamm mit Kieselsteinen auf die Windschutzscheibe warf. Ein Passant beobachtete das Ganze und sprach den Mann an.

Täter beschädigt Auto in Kaufbeuren und flieht vom Tatort

Sofort floh das Pärchen vom Tatort in Richtung Bärensee. Der Zeuge schätzt den Mann und die Frau auf 60 Jahre. Der Täter trug eine neongrüne, seine Begleiterin eine neon-pinkfarbene Jacke. An dem geparkten Auto entstand ein Sachschaden. Jetzt bittet die Polizei Kaufbeuren diejenigen sich zu melden, die ebenfalls Zeugen der Tat geworden sind. Auch wer Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen kann, möchte sich unter 08341/9330 melden.

